Nandez resta in stand by Baselli, è fatta 

Fermo il campionato, attenzione alle ultime trattative, col traguardo fissato alle 20 di lunedì prossimo. In casa Cagliari, l'uomo mercato è sempre Nahitan Nandez. Ma difficilmente l'uruguaiano lascerà la Sardegna in questo finale di finestra invernale. Anche perché El Leon ha snobbato la proposta del Torino, che andrà a cercare rinforzi altrove (probabile assalto all'ex pallino di Juric, Amrabat). Inoltre Nandez rischia uno stop di un mese: il giocatore, uscito malconcio dalla gara di Coppa col Sassuolo e assente contro la Fiorentina, anche oggi si sottoporrà a nuovi controlli strumentali, che potrebbero confermare una lesione al collaterale. Infortunio che potrebbe lasciare il giocatore tra gli indisponibili per tutto il mese di febbraio.

Arriva Baselli

Sette giorni di lavoro per il ds Stefano Capozucca. Ma il mercato in entrata dei rossoblù, condizionato dall'indice di liquidità e al momento fermo agli arrivi di Matteo Lovato (prestito secco dall'Atalanta) e di Edoardo Goldaniga (definitivo dal Sassuolo) e al rientro dal prestito di Avellino di Luca Gagliano, potrebbe prevedere un solo ultimo movimento. Mazzarri, infatti, domani, alla ripresa degli allenamenti, potrebbe ritrovare il suo ex giocatore Daniele Baselli, in arrivo a titolo definitivo dal Torino. Una trattativa andata per le lunghe, visto che Juric ha voluto tenere il giocatore per la gara col Sassuolo, portandolo in panchina e facendolo entrare negli ultimi minuti. A questo punto, Baselli (che a giugno sarebbe andato in scadenza con i granata) verrà lasciato libero di firmare un contratto col Cagliari fino al 30 giugno, con rinnovo automatico fino al 2024 in caso di salvezza.

Stop alle entrate

Il mercato potrebbe anche chiudersi qui: il Cagliari avrebbe voluto prendere il granata proprio per sostituire l'uruguaiano, puntando poi tutto su un centrocampista di spessore. Ma la conferma del Leon ha cambiato le carte in tavola. Anche perché prima lo svizzero Aebischer (ieri a Bologna per le visite mediche) e poi il serbo Petrovic (al Granada) sono acquisti sfumati, mentre l'ex Genoa Behrami, che sarebbe stato proposto ai rossoblù, non rientra nei piani.