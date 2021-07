nandez, pausa di riflessione 

Stallo relativo, la trattativa prosegue sottobanco e potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Anche se nessuno sembra avere fretta in questo momento: né il Cagliari, né l’Inter, tanto meno lo stesso Nandez che rientrerà in Italia mercoledì prossimo (lui e Godin hanno ottenuto un supplemento di vacanza dopo la Copa America), conta di aggregarsi direttamente alla comitiva nerazzurra, certo, ma ha già messo in conto qualche giorno in più d’attesa nell’Isola. Spera, invece, di fare il percorso inverso il prima possibile Nainggolan.

L’attesa

Al di là del tira e molla, la strada è ormai segnata. Nandez all’Inter e Nainggolan una volta per tutte al Cagliari: dovrebbe succedere davvero il finimondo perché questo non avvenga. Tutti remano ormai nella stessa direzione, dai diretti interessati ai dirigenti che stanno muovendo i fili in questi giorni frenetici alla continua ricerca della soluzione economica che soddisfi un po’ tutti. Il classico compromesso. I nerazzurri vogliono slegare le due operazioni, e difficilmente faranno un passo indietro da questo punto di vista, con la risoluzione del contratto con un anno di anticipo e una buonuscita congrua (attorno ai 2 milioni) al Ninja. Che sarebbe così libero di accordarsi con chiunque. Cagliari in primis. Sì, ma a quali cifre? Quello dell’ingaggio è, invece, l’ultimo dei problemi per l’uruguaiano che avrebbe già un accordo con l’Inter sulla base di 3 milioni (il doppio, o giù di lì, di quanto guadagnerebbe se dovesse continuare a giocare nell’Isola). Il nodo da sciogliere non è nemmeno la formula del trasferimento (il prestito con diritto di riscatto) quanto i soldi (sicuri e immediati) che l’Inter dovrebbe versare nelle casse di via Mameli. L’inter propone 2-3 milioni subito ed un’eventuale maxi rata finale di 20-25 milioni, il Cagliari vorrebbe monetizzare il prestito con 8 milioni per coprire l’affare Nainggolan. La forbice è ancora ampia ma destinata ad rassottigliarsi. Tutto da scoprire, invece, il futuro di Godin, atteso anche lui in Italia la settimana prossima.

RIPRODUZIONE RISERVATA