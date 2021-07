Nandez-Inter libera tutti 

Inviato

Peio. Ok, l'incastro è quello giusto. Dopo tanti incontri, colloqui, fumate di vario colore, Cagliari e Inter sono ormai a un passo dal definire un accordo che sbloccherebbe il mercato dei rossoblù e farebbe tutti felici e contenti, club e giocatori. Al plurale, perché le due società potrebbero concludere un affare che coinvolgerebbe, a titolo diverso, Radja Nainggolan, Nahitan Nandez e l'esterno brasiliano Dalbert.

Il puzzle

Una trattativa orchestrata in combinata dal presidente Giulini e il suo braccio destro Capozucca. Che, tra i tanti incontri con i nerazzurri per sbloccare il tormentone Nainggolan, ha inserito il nome del brasiliano Dalbert, legato all'Inter da un contratto in scadenza nel 2023 e reduce dal prestito ai francesi del Rennes. Del resto, come spiegato dal patron rossoblù, proprio la fascia sinistra è considerata la falla principale da colmare. «È la nostra priorità e potremmo chiudere già prima della fine del ritiro», aveva ammesso Giulini. Anche perché i contatti sono andati avanti in modo serrato. Fino ad arrivare a un primo incastro, con l'Inter pronta a cedere il giocatore, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, e col brasiliano (classe '93) che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in Sardegna.

Avanti un altro

Parlando di Nainggolan e di Dalbert, l'Inter ha messo sul tavolo il nome di Nandez. El Leon, che si sta godendo le vacanze supplementari dopo gli impegni con la Celeste, è il giocatore che potrebbe sbloccare il mercato del Cagliari. E anche Semplici, ieri, ha ammesso che davanti a un'offerta importante il sacrificio sarebbe inevitabile. Ed ecco l'offerta, con l'Inter che arriverebbe fino a 20 milioni, aggiungendo Dalbert («accettiamo solo giocatori da inserire nell'undici titolare», aveva ammesso Giulini mercoledì). Non solo. La società nerazzurra agevolerebbe l'uscita di Nainggolan, accelerando così il suo ritorno in maglia rossoblù. E per Nandez ci sarebbe il grande salto, andando a giocare in Champions con la squadra campione d'Italia.

Ultimo tassello

A questo punto, con Nandez verso l'Inter e Dalbert in rossoblù, mancherebbe solo l'accordo definitivo tra il Cagliari e Nainggolan. Il belga chiede 2 milioni, Giulini offre 1,2, ma la partenza di Nandez (e magari quella di Godin) potrebbero convincere il presidente ad arrivare a un biennale da 1,8. E Nainggolan, a quel punto, potrebbe rompere gli indugi e tornare definitivamente in Sardegna.

Altre operazioni

In attesa di capire che sarà di Simeone, il Cagliari sta chiudendo con la Salernitana il prestito di Cerri. In caso di partenza del Cholito, si tornerà alla carica per una punta (Lasagna e Kouamé in cima alla lista), mentre salgono le quotazioni di Ceter, tolto all'ultimo momento nell'operazione che ha portato a Cagliari il difensore Altare dal Genoa.

L’arrivo

Dopo l’arrivo di mercoledì pomeriggio e la firma sul contratto che lo lega al Cagliari fino al 2025, Boris Radunovic ieri ha svolto il suo primo allenamento da portiere rossoblù, insieme ai nuovi compagni Cragno, Ciocci e Aresti e agli ordini del preparatore Bressan. Sempre ieri, all’ora di pranzo, è arrivato in hotel Giorgio Altare, difensore centrale acquistato dal Genoa. Sbrigate le pratiche burocratiche, oggi per lui primo allenamento con Semplici.