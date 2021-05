Nandez, il ruggito del Leon  

Napoli. La zampata del Leon di Maldonado arriva al 94’: un lancio che sa tanto di disperazione di Duncan, la palla che supera tutta la difesa del Napoli per arrivare delicata sulla punta del piede di Nandez, un tocco morbido, ma preciso quanto basta per superare Meret e mandare il Cagliari in Paradiso. Perché il punto che i rossoblù mettono in valigia uscendo dal “Diego Armando Maradona” è oro colato. «Sono contento per il gol», racconta con quel poco di fiato che gli è rimasto a fine partita l’uruguaiano, «ma sono contento soprattutto per la vittoria».

Che spirito

Dice proprio così Nandez, perché un pareggio strappato in casa del Napoli somiglia tanto a una vittoria. E lui, Nahitan, è l’immagine di questo Cagliari che si rialza ogni volta che cade e che non si arrende mai, anche quando tutto sembra perduto. Pochi gol, ma pesanti, i suoi. Dopo quello che aveva suggellato, una vita fa, il 2-0 alla Sampdoria, per quello che è rimasto per mesi l’ultimo sorriso dei rossoblù, ecco il guizzo vincente contro il Napoli. Un gol cercato con insistenza, sfiorato nel primo tempo (che parata Meret!) e, alla fine, trovato: «Questa squadra ha un’anima, uno spirito, un’umiltà che dimostriamo di avere partita dopo partita. Adesso dobbiamo continuare così e arrivare al nostro obiettivo». Nandez, come il Cagliari, si lascia scivolare addosso la paura: «Sapevamo che il Napoli è una squadra forte, ma dovevamo fare il nostro. E alla fine andiamo via con un punto importantissimo».

Testa al Benevento

Il Cagliari ha messo la testa fuori dall’acqua, ma ci sono ancora quattro tappe per potersi tener ancora la Serie A. Una salvezza che passa soprattutto dallo scontro diretto di domenica al “Vigorito”. Nandez non trema: «Andiamo a Benevento con lo spirito che abbiamo mostrato qui a Napoli, ma anche con la Roma. Non è finita, dobbiamo continuare così».

“

Nahitan

Nandez