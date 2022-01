Nandez è ormai a un passo dalla Juve 

Il protagonista del calciomercato in casa Cagliari è sempre lui, Nahitan Nandez. L'uruguaiano è fermo per un problema al collaterale. Ieri i controlli strumentali hanno confermato la piccola lesione, per una contusione rimediata a Reggio in Coppa contro il Sassuolo, ma meno grave del previsto, tanto che El Leon salterebbe una o, al massimo, due partite. Ma Nandez attende soprattutto di conoscere il suo futuro, che potrebbe portarlo a Torino, per vestire la maglia bianconera della Juventus. Accordo che sarebbe già chiuso tra le due società e con lo stesso giocatore, con un ultimo tassello da sistemare...

Questione uruguagia

L'ultimo tassello riguarda il connazionale di Nandez, Rodrigo Bentancur. Perché lì nel mezzo la Juventus sarebbe anche a posto, almeno da un punto di vista numerico. Nandez piace perché potrebbe essere utile sia in un 4-3-3 che nel 4-4-2, i due moduli nella testa di Allegri. Il club bianconero, in questo momento, è concentrato su un'operazione monstre come quella che porterà a Torino il bomber Dusan Vlahovic, operazione da oltre 70 milioni. Decisamente inferiori le cifre che riguardano El Leon: prestito oneroso da 2 milioni, diritto di riscatto a 15 che può diventare obbligo, con aggiunta di bonus, in caso di qualificazione in Champions. La Juve potrebbe anche inserire delle contropartite tecniche, il centrocampista Filippo Ranocchia (2001) e l'attaccante brasiliano Kaio Jorge (2002), anche se il Cagliari preferirebbe solo cash. Pure il giocatore avrebbe già un accordo di massima, con un contratto di 4 anni a poco più di 2 milioni a stagione. Resta però, come detto, da liberare un posto in rosa. Il primo indiziato è un altro uruguaiano, Bentancur, da tempo nel mirino dell'Aston Villa, pronto a mettere sul tavolo circa 20 milioni. Ma ad aiutare lo sbarco di Nandez a Torino potrebbe essere anche la cessione di Arthur, che piace da tempo all'Arsenal.

Il dopo Nandez

L'uscita di Nandez aprirebbe naturalmente una voragine nel Cagliari, visto che l'uruguaiano, oltre a essere il giocatore più pagato nella storia del club (18 milioni al Boca), è anche quello che viene considerato una pedina fondamentale. Ma l'offerta della Juve e, soprattutto, la voglia del giocatore di misurarsi in un club con ambizioni decisamente superiori sembrano portare alla fine di un'avventura iniziata nell'estate del 2019. Per la sua sostituzione, intanto si è definitivamente sbloccata l'operazione Baselli, con l'arrivo al Torino di Ricci. Baselli è atteso oggi in città per le visite mediche e la firma sul contratto. Sfumati Aebischer e Petrovic, si cerca anche un altro centrale. Oltre allo juventino Ranocchia, ci sono nel mirino il doriano Valerio Verre, già accostato al Cagliari, e l'australiano dell'Eintracht di Francoforte Ajdin Hrustic (classe '96).