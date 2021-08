Nandez, è guerra totale  

La tempesta dopo la quiete. Proprio quando sembrava che tra il Cagliari e Nahitan Nandez si potessero gettare le basi per un nuovo anno in rossoblù, vista la frenata nella trattativa con l’Inter, ecco la bomba. Inattesa. Forse. Perché quando ieri mattina la squadra si è presentata all’aeroporto di Elmas per raggiungere Palma di Maiorca, El Leon è risultato assente all’appello. Assente ingiustificato, tanto da mandare su tutte le furie la società. Silenzio vulcanico da parte del presidente Giulini, che ha interrotto le vacanze per volare in Spagna ed essere presente all’ultimo test precampionato dei rossoblù, la posizione del club è stata affidata alle parole del ds Capozucca: «Avere atteggiamenti irrispettosi non potrà che irrigidire la posizione del nostro presidente che, nonostante mille difficoltà economiche del momento, non accetterà mai questo tipo di forzatura».

Braccio di ferro

Dopo due permessi, Nandez era rientrato martedì scorso a Cagliari. «L’Inter? Non so niente, la mia testa è qui», aveva detto a Elmas. El Leon si era presentato ad Asseminello e, dopo tampone e test sierologico, aveva iniziato ad allenarsi, senza risparmiare sui social una serie di messaggi d’amore verso Cagliari e il Cagliari, insieme al connazionale Godin. Venerdì, Nandez era stato inserito nella lista dei convocati per Palma di Maiorca, non per giocare, ma per essere reinserito nel gruppo. Un chiaro segnale distensivo, visto anche il raffreddamento dell’operazione con l’Inter. I nerazzurri restano fermi nella loro offerta, prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto. Una proposta che ha irritato non poco il presidente Giulini, specie dopo l’infortunio di Rog e la valanga di soldi in arrivo nelle casse nerazzurre dopo la cessione di Lukaku. E prima della partenza, il Cagliari ha giocato la carta del rinnovo del contratto per il centrocampista di Maldonado, con un anno in più (fino al 2025), alle stesse cifre (1,6 milioni netti) e con bonus legati ai risultati. Ma Nandez ha rifiutato, facendo scattare la sua guerra. E così ieri non si è presentato in aeroporto, saltando la trasferta spagnola e restando a casa.

Senza rispetto

Una mossa che ha mandato su tutte le furie il presidente Giulini, che ha raggiunto la squadra in Spagna. Il patron ha preferito evitare qualunque dichiarazione. La voce della società è quella del ds Capozucca. «Nandez non si è presentato senza concordare questa scelta col club», ha spiegato a Tuttomercatoweb. «Comportarsi col massimo rispetto verso società, tifosi, compagni e la maglia è una priorità assoluta». «Spero che chi ha consigliato Nandez», ha proseguito il ds rossoblù, «si renda conto che così non tutela il giocatore e che Nahitan capisca che mettere “il Cagliari prima di tutto” non è solo una scritta che legge ogni giorno entrando nello spogliatoio, ma un credo e un dovere di chiunque abbia l’onore di far parte della nostra famiglia». Una forzatura, quella dell’uruguaiano, che porterà a una multa e che chiarisce il suo desiderio, al di là delle parole di circostanza. Ma se l’Inter non arriverà a soddisfare la richiesta rossoblù, che valuta Nandez almeno 30 milioni, il Leon non si muoverà da Cagliari

RIPRODUZIONE RISERVATA