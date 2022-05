Nandez è di nuovo ai box 

Silenzio totale. In conferenza stampa Alessandro Agostini nasconde la squadra: nessuna anticipazione su possibili cambi di modulo. Ma tutto lascia pensare che domani (ore 18), nella sfida che vale una stagione con la Salernitana, il nuovo padrone della panchina del Cagliari metta in cantina il 3-5-2 per rispolverare quel 4-3-1-2 che da anni è l'abito buono per tutte le stagioni. Ma all'Arechi, in una gara che si giocherà anche e soprattutto con cuore e gambe, non ci sarà Nandez.

L'infortunio

Ieri l'uruguaiano si è dovuto fermare per un fastidio al quadricipite della coscia destra. Nandez si dovrà sottoporre a esami strumentali, ma sarà costretto a restare a casa. Una brutta tegola per il Cagliari, che sperava di poter finalmente rilanciare El Leon, che sta vivendo un 2022 da incubo. Prima il Covid, poi la lesione al collaterale nella gara di Coppa Italia col Sassuolo e la ricaduta, infortunio che lo ha tenuto fermo per oltre tre mesi, fino al rientro nei minuti finali a Genova e l'impiego, per tutto il secondo tempo, con il Verona. Agostini sembrava intenzionato a rilanciarlo dal primo minuto contro la Salernitana, piano saltato per aria dopo questo nuovo fastidio muscolare.

Ballottaggi

Fuori Nandez, il tecnico dovrà studiare le alternative per la composizione del centrocampo. Sembra scontata la conferma di Grassi davanti alla difesa, Verrebbe affiancato da Rog, all'esordio da titolare dopo il rientro dalla doppia rottura del crociato, e da Deiola, favorito su Baselli. L'ex giocatore Torino entra in ballottaggio anche con Marin per il ruolo di trequartista alle spalle della coppia Pavoletti-Joao Pedro, che all'Arechi avrà il compito di trovare i gol che possono riaccendere le speranze di salvezza. E i ballottaggi riguardano anche il ruolo di esterni in difesa. A destra, Bellanova sembra favorito su Zappa, mentre a sinistra c'è addirittura una corsa a tre: Dalbert, protagonista in negativo nelle ultime uscite, non garantisce l'adeguata copertura per una linea difensiva a quattro e potrebbe lasciare il posto al redivivo Lykogiannis, in panchina in sette delle ultime nove gare e con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma spera anche Carboni, con compiti soprattutto difensivi.