Nandez c’è e lotta insieme a noi 

Novantaquattro minuti di corsa continua, tanta quantità, come sempre, ma anche qualità, tra finte, scatti, sterzate e la ciliegina del cross trasformato in torta dalla semirovesciata di Keita Baldé. Nahitan Nandez è rispuntato fuori nella nebbia di Reggio Emilia, alla faccia di voci, ammutinamenti e malumori. Perché quando El Leon va in campo dimentica tutto e dà tutto. Un punto festeggiato col sorriso anche a Linate, nell'attesa dell'imbarco per il rientro a Cagliari, ridendo e scherzando con i compagni e col ds Capozucca.

Il ruggito

Il Cagliari disegnato inizialmente da Mazzarri lo aveva riportato al passato, mezzala in un centrocampo a tre. Ma le difficoltà, specie sulla fascia sinistra dei rossoblù, hanno portato a un rimescolamento, con Bellavista traslocato sulla mancina e Nandez riportato nel suo habitat naturale, la fascia destra, e con Zappa a coprirgli le spalle. E riecco El Leon, quello di cui nessun allenatore, men che meno Mazzarri, può fare a meno. Nel giorno del Cagliari operaio, quello che ha dimostrato di poter fare a meno dei giocatori con ricchi ingaggi e passati gloriosi (come Godin, Caceres e Strootman), Nandez ha ricordato di essere un big da combattimento. Tutte le azioni pericolose sono passate dai suoi piedi, con la bellezza di 60 palloni giocati (solo Ceppitelli, con 63, ne ha toccati di più), un assist a Keita, l'84% di passaggi riusciti e 8 palloni recuperati (miglior rossoblù, in assoluto dietro il neroverde Lopez, arrivato a 10). Il tutto condito dalla corsa continua, con 10,706 chilometri percorsi, secondo solo a capitan Joao (10,788 chilometri) e da quel mordere chiunque passasse dalle sue parti. Il Cagliari ha votato Nandez, scegliendo la fascia destra in 14 dei 24 attacchi totali.

Futuro da scrivere

La risposta migliore a chi lo ha accusato di scarso attaccamento alla maglia o di avere la testa altrove. Magari all'Inter o al Napoli, le squadre cui, più di altre, viene accostato. Soprattutto per “merito” del suo agente Bentancur, che dopo due stagioni e mezza ha deciso di passare all'incasso, spingendo per un trasferimento. A condizioni che non convincono il Cagliari, che in estate aveva già detto no proprio a Inter e Napoli, che lo chiedevano in prestito a poco più di 1 milione con diritto, senza obbligo, di riscatto. A gennaio si prepara il nuovo tormentone, ma il ds Capozucca a “Il Cagliari in diretta” è stato chiaro: «Nahitan ha un procuratore “molto attivo” sui giornali, che parla di trattative che, in realtà, non ci sono. Nandez è un giocatore molto forte, che negli ultimi tempi ha avuto qualche problema fisico, ma che in campo dà l'anima per il Cagliari». Poi, l'avviso a eventuali acquirenti: «Il presidente ha fatto un investimento importante (18 milioni) e quindi non vedo perché il Cagliari debba dare un giocatore della sua importanza, regalandolo a società di prima fascia che lo vogliono in prestito a cifre irrisorie». Il Cagliari si tiene stretto il suo Leon. Che fin quando avrà i colori rossoblù addosso non tirerà mai indietro il piede, come già in passato con Penarol e Boca. Ora c'è la Salernitana e poi ancora cinque finali per tornare in linea di galleggiamento. A gennaio, poi, quella del mercato sarà tutta un'altra storia.