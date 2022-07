Nandez-Atalanta: Cisse sul tavolo 

«Joao, resta qui. Non firmarlo quel contratto». Quando l’italo-brasiliano di Ipatinga si è avvicinato al campo, tutti i presenti lo hanno salutato e qualcuno ha anche provato a fargli cambiare idea in extremis. Lui, JP10, ha risposto a tutti con un mezzo sorriso e quel pizzico di malinconia che accompagna sempre i grandi cambiamenti. Dopo il “rompete le righe”, Joao è tornato con la famiglia a Palermo e qui, oggi, aspetterà il segnale tanto atteso. Una volta avuto il via libera dagli agenti, l’ormai ex capitano del Cagliari raggiungerà Istanbul e si legherà al Fenerbahce fino al 2025.

È rimasto immobile, seduto in panchina per tutta la partita. Ma anche ieri gli occhi dei tifosi erano tutti per lui, per Joao Pedro. Che oggi, salvo sorprese, volerà a Palermo, per poi raggiungere Istanbul, effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà per tre anni ai turchi del Fenerbahce. Chiudendo un lungo capitolo della sua vita personale e professionale. E il Cagliari, che dall'operazione incasserà subito cinque milioni più un altro milione e mezzo di bonus, va a caccia del sostituto, come richiesto anche ieri dall’allenatore Liverani.

È rimasto immobile, seduto in panchina per tutta la partita. Ma anche ieri gli occhi dei tifosi erano tutti per lui, per Joao Pedro. Che oggi, salvo sorprese, volerà a Palermo, per poi raggiungere Istanbul, effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà per tre anni ai turchi del Fenerbahce. Chiudendo un lungo capitolo della sua vita personale e professionale. E il Cagliari, che dall'operazione incasserà subito cinque milioni più un altro milione e mezzo di bonus, va a caccia del sostituto, come richiesto anche ieri dall’allenatore Liverani.

Lo sguardo si volge ancora a Bergamo, dove l'Atalanta segue con attenzione Nahitan Nandez e potrebbe mettere sul tavolo il giovanissimo attaccante Cisse.

Questione di tempo

«Joao, resta qui. Non firmarlo quel contratto». Quando l’italo-brasiliano di Ipatinga si è avvicinato al campo, tutti i presenti lo hanno salutato e qualcuno ha anche provato a fargli cambiare idea in extremis. Lui, JP10, ha risposto a tutti con un mezzo sorriso e quel pizzico di malinconia che accompagna sempre i grandi cambiamenti. Dopo il “rompete le righe”, Joao è tornato con la famiglia a Palermo e qui, oggi, aspetterà il segnale tanto atteso. Una volta avuto il via libera dagli agenti, l’ormai ex capitano del Cagliari raggiungerà Istanbul e si legherà al Fenerbahce fino al 2025.

Asse con Bergamo

Fabio Liverani ormai ha metabolizzato che il suo Cagliari dovrà fare a meno del bomber e aspetta un rinforzo. E il nuovo attaccante potrebbe arrivare da Bergamo. Perché l'Atalanta, ancora alla ricerca di un esterno destro, ha di nuovo pensato a Nandez. E nei primi approcci si è parlato anche del giovanissimo Moustapha Cisse, classe 2003, arrivato lo scorso anno alla Primavera nerazzurra da una squadra di rifugiati.

La sua storia è straordinaria: Cisse, nato a Conakry in Guinea, ha stupito tutti con l'Under 19, segnando la bellezza di 12 reti nelle dodici gare giocate tra stagione regolare e playoff e attirando l'attenzione di Gasperini. Il tecnico lo ha fatto debuttare in prima squadra a Bologna lo scorso 20 marzo. E Cisse, tanto per cambiare, ha segnato il gol decisivo dell'1-0 finale. Il Cagliari proverà a portare il giocatore in rossoblù e l'Atalanta, che spera di monetizzare con le cessioni di uno tra Hateboer e Maehle, potrebbe proporre di coprire parte dei 15 milioni chiesti dal Cagliari per Nandez proprio mettendo sul piatto il gioiellino guineano.

Tuttavia, le due trattative potrebbero viaggiare anche da sole, nel senso che la questione Nandez potrebbe anche vedere la sua risoluzione con una permanenza a Cagliari (sarebbe un sogno per Liverani e per i tanti tifosi del Leon) oppure, come appare probabile, il centrocampista potrebbe partine non necessariamente per Bergamo. Con l’affare Cisse che la società rossoblù vorrebbe comunque portare a buon fine, per dare vivacità all’attacco.

Tutti a casa

Da ieri sera, al fischio finale dell'amichevole giocata contro la selezione di calciatori di Serie D, il Cagliari ha ufficialmente chiuso il suo ritiro. Il “rompete le righe” ordinato da Liverani ha rimandato a casa i rossoblù, dopo due settimane di clausura ad Asseminello (con una piccola libertà vigilata di venerdì). Oggi tutti a casa, magari al mare, domani pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti, in vista della seconda tranche di amichevoli, studiate per avvicinarsi alle prime sfide ufficiali della lunga stagione. Si comincia giovedì, contro la Primavera di Filippi ad Asseminello (ore 18, sempre aperto al pubblico). Sabato 23 primo test “in trasferta”, al Nespoli contro l'Olbia, con in palio il classico Trofeo Sardegna. Il 27 amichevole in Francia contro lo Strasburgo e il 31 in Inghilterra con il Leeds. Poi si farà sul serio: il 5 agosto esordio in Coppa Italia alla Domus (inizio ore 17,45) contro i pari categoria del Perugia. E il 13 la prima di campionato, con il Cagliari che affronterà in trasferta il Como guidato in attacco da Alberto Cerri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata