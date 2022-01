Nandez: accelera il Torino 

Il futuro di Nahitan Nandez si sposta sempre più all'ombra della Mole. Ma ad accogliere El Leon di Maldonado potrebbe essere la sponda granata del Po. Perché mentre la Juventus ha tentennato davanti alla possibilità di portare l'uruguaiano in bianconero, il Torino ha dato un'improvvisa accelerata per regalare a Juric un giocatore che sembra fatto apposta per il gioco da corsa del tecnico croato. Una trattativa, quella tra i presidenti Cairo e Giulini, che sembra andare di corsa. E stavolta il Cagliari non mette paletti.

Assalto Toro

Un primo sondaggio, poi la telefonata tra direttori sportivi e l'apertura. Nandez può trasferirsi al Torino e lasciare Cagliari dopo due stagioni e mezza con la formula del prestito oneroso (circa 2 milioni) con un diritto di riscatto tra i 15 e i 20 milioni. Non solo, al club rossoblù verrebbe lasciata via libera per portare alla corte di Mazzarri quel Daniele Baselli che sarebbe ben contento di ritrovare il tecnico toscano. Più complicato, invece, il discorso relativo ad Armando Izzo. Se il difensore accettasse di spalmare il pesante ingaggio (2 milioni netti a stagione), l'affare potrebbe andare in porto. In questo caso, il Cagliari potrebbe anche decidere di far partire Altare in prestito (lo aspetta la Reggina), anche se le buone prestazioni dell'ex Olbia suggerirebbero una sua conferma. Tornando a Nandez, ora il Torino attende la sua risposta. Perché El Leon aspettava l'affondo dell'Inter e sperava in un rilancio di Napoli e Juventus. Ma davanti a una proposta economica adeguata (triennale a oltre 2,5 milioni a stagione), Nandez potrebbe dire sì.

Caccia ad Aebischer

La partenza di Nandez farebbe sbarcare in Sardegna Baselli, ma non solo. Perché a quel punto il Cagliari stringerebbe con lo Young Boys per Michel Aebischer, il centrocampista scelto per completare la linea mediana, giocatore di quantità e qualità che in Svizzera viene paragonato al connazionale Dzemaili e che i rossoblù vorrebbero in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Baselli e Aebischer aprirebbero le porte alla partenza di Oliva.