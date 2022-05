Nainggolan: il cuore chiama, l’orgoglio frena 

Il guerriero è ai box per un intervento di pulizia alla caviglia. Ma Radja Nainggolan è sempre carico. Da una parte la gioia per la Conference vinta dalla Roma («è sempre una coppa europea»), dall’altra il dolore nel vedere il Cagliari retrocesso in Serie B. E ieri sera, a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e i canali Facebook di Radiolina e Unionesarda.it, ha parlato senza filtri. Dolore e delusione, ma dalle scarpe ha tirato fuori sassolini che sembravano macigni. «Perché io dovevo essere lì a salvare il Cagliari…».

Brutta botta

Ad Anversa, la sua città natale, ha ritrovato il sorriso: «Mi sono divertito, abbiamo centrato la qualificazione in Conference, c’è un presidente ambizioso e ho rivissuto posti che non vedevo da quando ero bambino». Ma la retrocessione del Cagliari l’ha vissuto sulla sua pelle: «L’anno scorso ci siamo salvati in modo quasi miracoloso, con un gruppo spettacolare. Un gruppo che, a parte qualche volto nuovo, è sempre lo stesso. Strano essere retrocessi così». Ripensa alla serata di Venezia: «Nonostante quello che stava succedendo a Salerno, la squadra ha giocato allo stesso modo nel primo come nel secondo tempo. E questo mi ha sorpreso. Parlo dei giocatori, perché conoscendo Agostini lui avrà messo tutto quello che poteva. I giocatori dovevano mettere qualcosa in più, ma io non l’ho visto». Quello che era riuscito un anno fa, è stato fallito in questa stagione: «Mancavo io… Scherzo. Nelle ultime settimane si vedevano cose brutte: Joao in difficoltà perché si sbatteva, gli dicevo di non mollare, ma era solo. Penso a Strootman, uno che ha delle qualità che non ha nessun altro. Forse gli infortuni lo hanno limitato, ma con la sua personalità poteva dare una grande mano in campo e fuori, come lo stesso Pavoletti».

Questione di rispetto

In tanti vorrebbero il ritorno di Nainggolan per riportare i rossoblù in Serie A: «Io tornerei a piedi. L’ho già fatto, rinunciando anche a tanti soldi. E non sarebbe certo una questione di categoria. Però io dovevo essere lì a salvare il Cagliari, non per riportarlo in A. Tornerei per il Cagliari, i tifosi e anche per il cuore. Ma se tornassi, mancherei di rispetto a me stesso». Il Ninja va dritto al punto: «Ho sempre detto che avrei voluto chiudere la carriera a Cagliari, qualcuno non ha voluto. Io continuo a sentire Andrea Cossu, il direttore Capozucca. L’unico che non ho più sentito è il presidente Giulini. Cagliari mi ha dato tutto, ma non ho avuto rispetto». Nainggolan è rimasto colpito dalle parole di Carboni: «Mi ha toccato, ha detto cose intelligenti per un ragazzo della sua età. Soprattutto ha detto che quando si cade, poi ci si rialza. Questa è l’unica cosa da fare, serve unità tra tifosi e giocatori». Anche perché la B è un torneo complicato: «La risalita è difficile, bisogna capire chi resta e chi va. Le squadre che salgono dalla B mettono in difficoltà quelle di A, quindi sarà davvero difficile». Infine, il Ninja veste i panni da dirigente: «Carboni può diventare giocatore da 15 anni nel Cagliari, in porta Radunovic ha dimostrato di essere all’altezza, c’è Zappa che può fare bene in B. Ma a centrocampo e in attacco? Marin, per esempio, in B rischierebbe di perdere la nazionale. Io credo che cambierà metà squadra».