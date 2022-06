Myers, felice senza basket 

Myers, 51 anni, fra pochi giorni sarà a Cagliari. Lui, oggi, è l’uomo-immagine e il direttore dei Crai Camp, iniziativa sportiva multidisciplinare estiva riservata ai ragazzini dai 6 ai 16 anni. Due camp a Roma, uno a Torino e uno a Cagliari, una settimana fra sport, divertimento, lo stare insieme per imparare nuovi sport «e socializzare, che credo sia uno degli obiettivi fondamentali», dice Myers, che viaggerà fra i camp e che giovedì sbarcherà a Cagliari. Il Crai Camp sarà al Tennis Club di Su Planu, fra acqua, tennis, calcetto, basket e tanto altro, per divertirsi anche con un grande campione a bordo campo.

È stato uno dei più grandi. Il basket italiano – nel suo quintetto di sempre – potrebbe sistemarlo senza far arrabbiare nessuno. E il suo no alla chiamata della Nba nel 1994 resta uno dei più grandi quesiti irrisolti dello sport italiano: cosa sarebbe diventato Cartlon Myers se gli Stati Uniti lo avessero potuto vedere sui parquet della Nba? «Gesù è la mia guida, non ho rimpianti, non ho mai sbagliato una scelta nella mia vita», dice, «sono felice così».

Myers, 51 anni, fra pochi giorni sarà a Cagliari. Lui, oggi, è l’uomo-immagine e il direttore dei Crai Camp, iniziativa sportiva multidisciplinare estiva riservata ai ragazzini dai 6 ai 16 anni. Due camp a Roma, uno a Torino e uno a Cagliari, una settimana fra sport, divertimento, lo stare insieme per imparare nuovi sport «e socializzare, che credo sia uno degli obiettivi fondamentali», dice Myers, che viaggerà fra i camp e che giovedì sbarcherà a Cagliari. Il Crai Camp sarà al Tennis Club di Su Planu, fra acqua, tennis, calcetto, basket e tanto altro, per divertirsi anche con un grande campione a bordo campo.

Myers, com’è scoprirsi “divulgatore” di sport a cinquant’anni?

«Bellissimo. Bambini, adolescenti, ragazzi che fanno uno sport e da noi scoprono che ci si può innamorare di un’altra disciplina, sensazioni irripetibili».

Che cosa potranno fare a Cagliari?

«Ogni città propone degli sport diversi, a Su planu, club bellissimo, si potrà praticare basket, volley, calcio e il nuoto, nella grande piscina dell’impianto».

Quanto durerà questa iniziativa?

«Da oggi per otto settimane, io sarò “itinerante” e a Cagliari arrivò giovedì, ma tornerò».

Lei ama la Sardegna: da quel lontano 1992, quando – durante un camp per giovani cestisti al Tanka – il suo coach di allora, Bucci, venne a studiare con lei come poter migliorare il tiro.

«Ricordo perfettamente quei giorni, Bucci è un coach che ho amato molto e sono sicuro che mi sta seguendo da lassù anche in questa esperienza».

Uno scudetto a Bologna, un argento olimpico e un titolo europeo con la Nazionale, giocatore immenso dalle giovanili ai vertici della serie A, il record di punti (87) in una partita, promozioni, coppe europee, il maggior numero di falli subiti in una partita, 21. E portabandiera della spedizione olimpica. Chi è oggi Myers?

«Vivo a Rimini, gioco a beach tennis, mi alleno, non ho contatti diretti con il basket».

Quindi non sta seguendo la finale scudetto?

«No, ma mi ha sorp reso la vittoria di Milano in gara uno, non me l’aspettavo».

Lei è stato uno dei volti-simbolo della Nazionale. Perché non nasce un altro Myers? E la scelta di Pozzecco come nuovo ct azzurro?

«Purtroppo non c’è un giocatore italiano trainante per il movimento, gli italiani nella Nba solo solo “specialisti”. La scelta di Pozzecco? Non saprei, ha stupito anche me».

Tornando indietro, cosa non rifarebbe?

«Sono felice, Dio è un rifugio, Gesù è stato sempre presente nei momenti importanti della mia vita».

