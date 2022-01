Mya è nel Guinness dei primati 

Mya è una cagnolina davvero da record. Lo era già per certi versi facendosi valere quando con i suoi esercizi, i tricks, partecipò alle edizioni e trasmissioni televisive di La Corrida e dei Soliti Ignoti. Lo è a maggior ragione ora che con il suo proprietario, il 46enne Massimiliano Pau, ha portato a casa un riconoscimento mondiale: è entrata nell’albo d’oro del Guinness dei primati.

Campionessa

Mya, nove anni, scricciolo dal pelo chiaro di pochi chili ed occhi furbetti, meticcio con qualche ascendente York Shire, riesce infatti a offrire alla mano del proprietario per 50 volte in trenta secondi alternativamente la zampa anteriore destra e sinistra. Un “gimmi five” da record che ha superato quello precedente stabilito da un altro amico a 4 zampe: aveva realizzato 43 tocchi, sempre in mezzo minuto. La mail della segreteria dell’istituzione internazionale che misura e decreta primati ed exploit di ogni tipo sulla faccia della Terra, è arrivata pochi giorni fa. E per i proprietari di Mya non ha fatto altro che avvalorare l’affetto che provano verso la loro piccola e simpatica “compagna” di vita. «Il record riconosciuto a Mya – racconta Massimiliano Pau – nasce quasi spontaneamente e senza minimamente sottoporla a stress: quando abbiamo saputo dell’esistenza dell’altro record precedente e sapendo quanto Mya sia portata nell’esecuzione anche di altri esercizi frutto di addestramento, abbiamo iniziato a provarci e gradualmente siamo arrivati al risultato con piccole sedute di 10-15 secondi». Sedute intese come gioco da una che aveva già dimostrato come fosse portata per gli esercizi che saldano il legame fra cane e padrone. «Mya – sottolinea Pau, operaio e anche addestratore cinofilo – si è sempre sentita a sua agio vivendo il tutto come un gioco, come era corretto che fosse, interrompendoci quando non ne aveva più voglia, senza violare le sue esigenze e soprattutto la sua dignità animale».

L’associazione

L’amore per gli animali e i cani in particolare, avvalorato dallo speciale rapporto con Mya, ha anche indotto tempo fa Massimiliano Pau a istituire un'associazione e un piccolo centro di addestramento dal nome emblematico: “AlchiMya”. «Perché in effetti – conclude Massimiliano Pau - con gli animali occorre una certa alchimia, cioè guai umanizzarli perché i cani amano la loro vita, ma guai anche privarli di affetto: la storia di Mya, meticcia adottata con tanto amore, insegna infine che anche gli amici a 4 zampe ospiti nei canili hanno potenzialità enormi e che le adozioni rappresentano un fenomeno che anche noi non ci stancheremo mai di esaltare».