Muzzi detta la linea: testa bassa e sudore 

Se tutti i giocatori avessero anche solo un terzo del suo entusiasmo e della sua grinta, il Cagliari tornerebbe in Serie A in carrozza. «Stamattina mi sono svegliato talmente emozionato, sembravo un ragazzino. Come se dovessi fare la mia prima conferenza stampa», svela Roberto Muzzi ai responsabili dell’ufficio comunicazione prima di entrare nella sala interviste della Unipol Domus e spiegare quando e perché ha scelto di diventare il Club Manager della squadra a cui è rimasto più legato. Ci ha impiegato un po’ pure lui - ammette - per capire quanto e come avrebbe potuto incidere in questa nuova veste. La verità è che, pur di tornare in Sardegna dalla porta rossoblù, avrebbe accettato anche un ruolo secondario. Ma secondario, questo che gli ha disegnato e prospettato il patron Giulini, non lo sarà affatto: dovrà fare da collante tra squadra, staff tecnico e dirigenza in una fase delicata e cruciale allo stesso tempo. Una garanzia per tutti, insomma.

La retrocessione

«Ci metterò cuore, passione, tempo. Farò di tutto per proteggere il Cagliari». Peccato davvero che gli anni passino per tutti, sarebbe stato proprio l’uomo giusto al momento giusto nel cuore dell’attacco e in uno spogliatoio in cerca di riferimenti. Come nella stagione 1997-98, quando decise di restare nonostante la retrocessione in B. «Perché mi sentivo colpevole. Ho fatto una scelta, ma non siamo tutti uguali», puntualizza. «Ho vissuto il dolore di una retrocessione sulla mia pelle, so cosa si prova. Quando è capitato a noi siamo risaliti l’anno successivo perché siamo rimasti compatti. Ai giocatori voglio trasmettere l’importanza di valori come l’umiltà, il sacrificio e la dedizione al lavoro».

L’approccio

Oggi Muzzi ha 50 anni tondi tondi (ne compirà 51 a settembre), dietro la camicia bianca non c’è scritto “boom boom” e non vive più per il gol. Ma l’entusiasmo è contagioso, l’esperienza preziosa e traspare ovunque senso di appartenenza. «Testa bassa e sudore, parlare poco e lavorare tanto», il suo motto. «Quando retrocedi», dice, «devi ripartite con umiltà. E siamo retrocessi tutti. Mi ci metto dentro anch’io che l’ho vissuta da lontano come tifoso».