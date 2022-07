Mutui e risparmi, incubo inflazione 

Ma non è tutto. Paradossalmente, fino a marzo la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 12,6% (+1,1 punti percentuali rispetto al quarto trimestre 2021). I consumi quindi si sono contratti, ma la corsa dei prezzi non si è invece arrestata.

L’inflazione corre, i redditi dei sardi no. La stangata sulle tasche delle famiglie può essere sintetizzata così: ogni mese stipendi e risparmi vengono infatti rosicchiati dal carovita e il Governo, accusano le associazioni dei consumatori, si limita a dare solo le briciole nonostante abbia incassato miliardi di euro extra di Iva.

Terremoto

A dare l’ennesima batosta è stato l’ultimo report dell’Istat sulle possibilità economiche delle famiglie. Secondo l’istituto «il reddito disponibile nel primo trimestre dell’anno è aumentato del 2,6% rispetto a quello precedente. Tuttavia, per effetto del generalizzato aumento dei prezzi (+2,2% la variazione), il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto soltanto dello +0,3% rispetto al trimestre precedente».

Ma non è tutto. Paradossalmente, fino a marzo la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 12,6% (+1,1 punti percentuali rispetto al quarto trimestre 2021). I consumi quindi si sono contratti, ma la corsa dei prezzi non si è invece arrestata.

Per di più, la fiammata dei listini e l'aumento dei tassi voluto dalla Bce avranno un impatto sui mutui a tasso variabile: a inizio anno il tasso di riferimento aveva infatti un andamento negativo (-0,5 quello a dodici mesi del 3 gennaio) mentre a fine giugno si attestava a 1,04%.

Paura

«I dati diffusi oggi dall’Istat sono destinati a peggiore nel secondo trimestre nel 2022», ha annunciato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. «Già nel primo trimestre dell’anno si registra una riduzione del potere d’acquisto e una crescita dei consumi più bassa rispetto al reddito. Numeri purtroppo destinati ad aggravarsi come effetto dell’inflazione alle stelle che ha raggiunto un tasso dell’8%, del perdurare dell’emergenza energia e dell’escalation dei carburanti».

Secondo il rappresentante dei consumatori: «A risentirne saranno non solo redditi e capacità di spesa dei cittadini, ma anche i consumi, perché gli italiani reagiranno alla situazione attuale riducendo gli acquisti, con evidenti danni per l’economia nazionale. Dinanzi a tale panorama, il Governo non ha ancora adottato alcuna misura per salvare i bilanci delle famiglie e contenere la crescita dei listini al dettaglio, e ci chiediamo cosa si aspetti ancora per fermare speculazioni e inflazione».

Previsioni

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, indossa inevitabilmente i panni del pessimista: «Il rallentamento della crescita del potere d'acquisto è solo il primo passo verso la sua inevitabile caduta», annuncia l'avvocato. «L'inflazione oramai alle stelle avrà come conseguenza quella di portare in territorio negativo il potere d'acquisto, mentre i consumi formalmente reggeranno ancora per qualche trimestre, gonfiati dall'aumento dei prezzi. Per questo il Governo deve fare di più. Il bonus di 200 euro è insufficiente per invertire questa rotta».

