Mutui alle stelle, tremano i sardi «E il peggio deve ancora arrivare» 

I mutui dai tassi stellari non fanno dormire sonni tranquilli. Che abbiano già acquistato casa o siano in procinto di farlo, le famiglie sarde avranno infatti come autentico incubo le prossime rate. I rincari previsti fino al 2023 oltrepasseranno, nelle stime più pessimistiche, la soglia del 30% regalando ai proprietari di casa scenari da brividi. Tanto è vero che fra pochi mesi l’impennata della spesa per l’acquisto della casa potrebbe aggiungersi ai già salatissimi costi per tasse e utenze e per le famiglie meno abbienti la proprietà di una casa diventerebbe un lusso insostenibile al quale presto rinunciare.

Discorso analogo può essere fatto per i futuri intestatari di mutui, ora davanti a un bivio sempre più cruciale nella scelta della tipologia di finanziamento. Optare su un tasso fisso o variabile significherebbe infatti risparmiare decine di migliaia di euro, senza contare che il costante aumento degli interessi settimana dopo settimana sta tagliando fuori dalla possibilità di richiedere un finanziamento le famiglie con redditi più bassi.

Il tutto condito con una paradossale corsa al mattone che nonostante tutto procede spedita, spinta dalla volontà (di chi può permetterselo) di mettere al sicuro il prima possibile i risparmi dall’inflazione.

Tempesta

Insomma, le prospettive sono nere. Secondo molti analisti il peggio potrebbe infatti ancora arrivare con il rialzo dei tassi che inciderà per oltre un terzo sulle attuali rate fino a metà del prossimo anno. «Gli aumenti dei tassi decisi dalla Banca centrale europea a luglio e settembre hanno accelerato una stangata sui mutui variabili che in realtà è in corso da inizio anno», spiega Andrea Polo, responsabile Comunicazione di Facile.it. «Le nostre simulazioni hanno non a caso stabilito che per un finanziamento standard da 126mila euro, sottoscritto lo scorso gennaio con una durata di 25 anni, all’inizio si pagava una rata mensile da 456 euro. Nove mesi dopo la stessa ha toccato i 560 euro. Un incremento consistente che potrebbe però essere solo l’inizio».

Enrico Lobina, consulente finanziario cagliaritano, indica una possibile scappatoia. «L’impennata dei tassi rischia di mandare con le gambe all’aria i bilanci delle famiglie dai redditi più contenuti», spiega. «Ecco perché una valida opzione per non perdere la casa potrebbe essere quella di rivolgersi alla propria banca per una ricontrattazione del mutuo che preveda una rata fissa con un interesse variabile. Una soluzione che ha come grande incognita la durata del finanziamento, che non ha certezza, ma che consente di avere rate costanti e più contenute di quelle a tasso fisso. Per di più, statisticamente, la durata di questi prodotti si allinea quasi sempre a quelli a tasso fisso, rendendoli più che vantaggiosi».

Speranza

Nel mentre l’incertezza terrorizza le famiglie sarde che in automatico si stanno per ora rifugiando in questi primi mesi dell’anno verso un più rassicurante mutuo a tasso fisso. «Quelli variabili, tuttavia, offrono ancora una certa convenienza», puntualizza Polo. «E se dovessero alla fine arrivare a tassi insostenibili è pur sempre possibile ricontrattarli in ogni momento».

Sì, questo è il momento di restare alla finestra «perché ogni previsione a lungo termine potrebbe essere avventata. Chi avrebbe infatti immaginato nel gennaio 2019 che una pandemia avrebbe sconvolto il mondo e i mercati finanziari?», continua il responsabile di Facile.it. «È comunque certo che ci siano sul mercato soluzioni più varie del passato per trovare un compromesso sostenibile nell’acquisto della casa. Tra queste anche il boom di mutui ibridi che prevedono un tasso variabile con il “ cap ”, ovvero di un tetto agli interessi oltre il quale non andare».

Prospettive

Impossibile quindi anche abbozzare una previsione per il futuro. Però tra gli esperti non manca un pizzico di ottimismo: «Chi avrà la forza di sostenere i primi aumenti delle rate a tasso variabile il prossimo anno potrebbe incassarne i vantaggi», dice Lobina. «L’aumento dei tassi, e di conseguenza del costo del denaro, contribuirà infatti inevitabilmente a rallentare la crescita delle imprese costrette a indebitarsi a costi maggiori. L’Europa perciò sarà presto obbligata a fare marcia indietro sui tassi per alimentare la ripartenza. Ecco perché una possibilità di ritorno a condizioni più vantaggiose per mutuatari non sono da escludere per la seconda metà del 2023. Il tutto ovviamente al netto delle grandi incognite di questa epoca. Guerra, inflazione e pandemia sono infatti capaci di sconvolgere qualsiasi aspettativa di ripresa economica».

