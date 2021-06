Musica, teatro e vino: rinasce Casa Ofelia 

Dopo la chiusura forzata legata al lockdown l’antica casa di Tzia Ofelia torna a essere il cuore pulsante delle attività culturali e di spettacolo di Sestu. Uno spazio salvato e restaurato dal Comune una ventina d’anni fa che rischiava di essere raso al suolo, ora è diventato l’unico punto di riferimento cittadino per le rassegne a cielo aperto.

Al femminile

Con la quinta edizione del festival “Storie di donne... donne e la storia” organizzato dall'associazione Mezcla intercultura hanno preso il via lo scorso weekend le attività teatrali nel cortile dell'antica villa padronale, ora disponibile oltre che alla Pro Loco cittadina anche alle varie realtà che intendono allestire appuntamenti nel rispetto delle norme anti-covid. Tre giorni di teatro per adulti e per bambini, ma anche laboratori che hanno visto la partecipazione di varie compagnie regionali.

I saggi

Andrà avanti, invece, per tutto il mese di luglio la terza edizione della Festa della Musica, allestita dall'associazione MeditEuropa. Dopo l'esordio dello scorso 21 giugno con i saggi della scuola “Più che musica” e con l'orchestra dell'Istituto comprensivo Gramsci-Rodari, venerdì 2 luglio ci sarà il concerto del violinista sestese Simone Soro (Souvernir di viaggio), mentre giovedì 15 luglio sarà la volta del Matteo Scano trio. Il 23 luglio è in programma il quartetto di Claudia Aru, mentre il 30 luglio la rassegna si chiuderà con il Mauro Mulas trio.

Rassegna Rot’Art

Sempre nel teatro all'aperto realizzato nel cortile di casa Ofealia sarà in programma la decima edizione del Rot’Art, la rassegna che mescola assieme musica, teatro, cinema e danza. Venerdì 6 agosto il calendario prevede proiezioni all'aperto con musica dal vivo: un omaggio al cinema di George Melies con la sonorizzazione dei film “Alla conquista del Polo” e poi il celebre “Viaggio sulla Luna”. Cabaret e divertimento, invece, a partire dal 13 agosto con lo show di Ignazio Deligia, mentre il 20 agosto ci sarà il monologo teatrale “Testa di lgeno” dell'attore Segio Mossa. Chiuderà la rassegna il 27 agosto la compagnia di danza contemporanea Effort che si esibirà con una nuova produzione.

In Progress… One

La pandemia per il Covid non ha fermato l’edizione dello scorso anno e non fermerà nemmeno quella in programma a settembre con il festival In Progress… One, giunto ormai alla quattordicesima edizione. Per il momento il calendario è ancora in fase di allestimento, ma – come accade ormai da anni – è certo che parteciperanno nomi di primo piano della musica prog e sperimentale dagli anni anni Settanta ad oggi. «Il cortile di Casa Ofelia», spiega il direttore artistico della rassegna Pierpaolo Meloni, «è perfetto sia dal punto di vista acustico che scenografico».

Enologia

Rilanciata grazie all’impegno Pro Loco, la casa Ofelia quest’anno accoglierà, il 10 e l’11 luglio, anche la Rassegna regionale dei vini e delle cantine della Sardegna, una vetrina sia per i maggiori produttori isolani che le piccole realtà enologiche nascenti, con degustazioni guidate e prodotti tipici. Un evento organizzato oltre che dai volontari dell'associazione turistica anche dalla Fondazione italiana sommelier con la presentazione di una cinquantina di bottiglie provenienti da tutta l’Isola. «Abbiamo provveduto a ricavare uno spazio molto importante all'esterno dell'antica casa», spiega la sindaca Paola Secci, che detiene anche la delega alla cultura, «questo ci permette di utilizzarla per tutta l’estate in assoluta sicurezza, in uno scenario molto suggestivo. Un inizio di ritorno alla normalità che è indispensabile dopo le restrizioni del lockdown».

