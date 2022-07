Musica e spettacoli fino a Ferragosto 

Musica e spettacoli per animare la città dal centro sino al litorale, a partire dalle strade dello shopping - via Porcu e viale Colombo in testa - con le piazze e i siti storici pronti a trasformarsi in palcoscenici con l’animazione itinerante estiva. Tutto concentrato nella seconda edizione di “La luna sotto casa” - organizzata dal Comune insieme all’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo - con un mese e mezzo fra concerti, degustazioni e brindisi. E un unico filo conduttore: la riqualificazione urbana e il rilancio della città, in chiave turistica oltre che culturale.

I nomi

Il calendario delle iniziative sino al 15 agosto è stato presentato ieri nell’ex Convento dei Cappuccini. La rassegna spazia dalla lirica al rap, dal rhythm and blues al folk. In cartellone ci sono Fanfara Station, Sherrita Duran, l’elettronica e i canti del Maghreb, Mario Incudine, Gavino Murgia Trio e Azadi. Molti spettacoli sono concentrati in piazza 28 Aprile, ma sono previste tappe anche in piazza Santa Maria, all’ex Caserma di via Roma, al parco Parodi, a Sa Dom’e Farra. E all’ex Convento dei Cappuccini, con due settimane di degustazioni: una dedicata al vino e l’altra alla birra. A completare il programma c’è “Musica sulle ruote” con l’ape calessino, che in queste settimane a turno farà tappa in via Eligio Porcu, viale Colombo, nelle piazza Santa Maria, 4 Novembre e 28 Aprile, e in una serie di strade e parchi fra Pitz’e Serra e Quartello. «Quest’anno abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione al coinvolgimento di settori nevralgici della nostra realtà: turismo, commercio e agroalimentare», ha sottolineato l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra durante la presentazione delle iniziative estive. «Siamo convinti che la cultura sia uno straordinario attrattore di energie e di risorse, in grado di innescare processi virtuosi con ricadute concrete per tutta la comunità, dal centro storico al litorale».

La mappa

Sei gli spazi che ospiteranno il cartellone. La piazza 28 Aprile resta la più gettonata per gli appuntamenti di maggior richiamo - compreso il concerto di Ferragosto con Reverendo Jones - mentre piazza Santa Maria sarà animata dai concerti più movimentati. All’ex Caserma di via Roma spazio invece alle iniziative culturali di nicchia, mentre il parco Parodi sarà più orientato sugli spettacoli, in particolare dedicati ai bambini. «È uno spazio che permetterà di coinvolgere in questi momenti culturali i cittadini di Flumini e i tanti turisti che scelgono Quartu per le loro vacanze», ha detto l’assessora con delega ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni.