Musica e solidarietà, Thomas potrà avere la carrozzina nuova 

Luci soffuse, posti limitati, pochi partecipanti a causa del Covid-19, ma tanta generosità. Ieri a Domus Art, il centro culturale di via Neghelli è andata in scena la solidarietà e, a farle da cornice, la musica con il giovane cantante quartuccese Paolo Mameli e il chitarrista Antonio Mascia. In prima fila, a illuminare la sala c’era lui, con i suoi grandi occhi scuri che brillavo dall’emozione: Thomas Marroccu, quartuccese affetto da distrofia muscolare, circondato dagli amici di sempre.

Gara di solidarietà

Lo scopo della serata, infatti, era raccogliere fondi per aiutarlo ad acquistare la sua nuova carrozzina motorizzata che gli permetta di muoversi in sicurezza per le vie della città. Quella scatolina colorata posizionata vicino all’ingresso del centro culturale si è riempita velocemente, grazie al grande cuore dei quartuccesi sono stati racimolati in appena due ore 800 euro. «Sono felice - ha detto Thomas a fine serata - questo concerto è stato fatto per me, l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto e come avevo promesso i soldi che non sono necessari per acquistare la carrozzina non li terrò per me, ma lì darò in beneficenza a chi ne ha bisogno».

Generosità che viene ripagata con altrettanto altruismo: Thomas, ritenendosi fortunato per l’affetto ricevuto è pronto a tendere la mano verso gli altri. La carrozzina motorizzata di cui ha bisogno il giovane ha un costo di 15 mila euro, di questi solo la metà, circa 8 mila vengono finanziati dall’Ats, il resto la famiglia Marroccu avrebbe dovuto metterlo di tasca. E sinora, compreso il concerto, ne sono stati racimolati attraverso varie raccolte fondi ben 9000.

Il protagonista

«Non è un capriccio il voler cambiare mezzo per spostarmi, la carrozzina che ho da tantissimi anni ora è un po' vecchiotta e mi sta dando tanti problemi, si blocca in mezzo alla strada con tutti i rischi che ne conseguono, - ha più volte ribadito Thomas da quando, insieme al suo fisioterapista, all’inizio dell’estate quando ha avviato la raccolta fondi sui social network, riscuotendo un grande successo. Tutti a Quartucciu e non solo si sono prodigati per lui, che in città è conosciutissimo.

Grinta e forza non gli mancano, le barriere architettoniche sono un limite per i suoi spostamenti, ma lui non si arrende e con la sua carrozzina motorizzata vuole arrivare ovunque, non solo è in prima linea quando c’è da far battaglia perché le strade e i marciapiedi siano accessibili a tutti, anche ai disabili che non devono sentirsi imprigionati nella propria città.

Thomas Marroccu partecipa alle manifestazioni e agli eventi, osserva tutti i cambiamenti nei quartieri quartuccesi, apprezzandoli e anche criticandoli, appena può corre allo stadio per tifare la sua squadra del cuore: il Cagliari. Thomas è un uragano di buon umore di energia, nonostante la malattia lo abbia costretto sulla sedia a rotelle dall’età di 10 anni. Ora di anni ne ha 30, ma lui non si arrende «ho ancora tante cose da scoprire e da fare», dice con il sorriso che accompagna sempre le sue giornate.

Il concerto

Una serata di festa e spensieratezza quella che ieri ha preso vita a Domus Art, grazie alla collaborazione della Pro Loco locale, sempre in prima linea, ma un importante sostegno è arrivato anche dal sindaco Pietro Pisu e dall’assessora alle politiche sociali Maria Grazia Fois, unici rappresentanti dell’amministrazione comunale presenti alla manifestazione. Loro hanno voluto incontrare Thomas e la sua famiglia, al fine di confermare la volontà personale e non solo di sostenere la causa legata all'acquisto di un mezzo che permetta al giovane quartuccese di muoversi liberamente e in sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA