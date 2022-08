Musica e cultura rivitalizzano il centro 

Così tante non se n’erano mai viste. È un’estate di iniziative di ogni genere in città, organizzate dal Comune e dalle associazioni anche con lo scopo di rivitalizzare il centro. Mostre, concerti, laboratori, presentazioni di libri e ancora rassegne nelle piazze e in alcuni dei più importanti siti come Sa Dom’e Farra e Casa Olla, coloreranno ancora la città anche fino all’autunno inoltrato. E su una cosa non c’è dubbio: il centro vive. Anche la chiusura di via Porcu, per consentire lo svolgimento delle iniziative, nonostante le proteste di alcuni commercianti, è servita per portare le persone in strada. E il commercio? Qui il discorso si fa più difficile, Perché se si vuole parlare di boom di vendite durante le manifestazioni forse non è il discorso giusto, ma tanto basta per far conoscere, magari anche a chi non è di Quartu, i negozi cittadini.

I negozianti

«Tutte queste iniziative sono importanti in prospettiva», spiega il presidente del centro commerciale naturale di via Porcu Sergio Piludu, «perché piano piano si cerca di riabituare i cittadini a frequentare le strade del centro. Chi usufruisce subito dei vantaggi sono i ristoratori, per gli altri è un lavoro che servirà per il futuro. Certo, se riuscissimo a realizzare una bella via commerciale e a chiuderla al traffico sarebbe il top».

Dello stesso parere è anche Letizia Spiga, titolare di un’agenzia immobiliare in via Porcu. «La rivitalizzazione della strada passa per molte fasi, non può dipendere solo dai commercianti. Chi ha capito è venuto, ha avuto modo di rivivere il centro e quindi oltre a un intervento che può rivitalizzare il commercio, magari in tempi più lunghi, è già servito a convincere le persone a passeggiare nella strada».

Viale Colombo