Museo Giudicale, semaforo verde 

Museo giudicale, questa dovrebbe essere la volta buona. Dopo 18 anni la Giunta regionale conferma e rilancia il Museo e il Centro di documentazione della Sardegna Giudicale previsto nel “Sistema regionale dei musei”. Nei giorni scorsi è stata ribadita la sede a palazzo Arcais dove saranno collocati i reperti di quel periodo e all’ex Monte Granatico a Sanluri in virtù, spiega il presidente Christian Solinas «delle testimonianze dell’epoca medioevale, del castello e di Sa Batalla del 1409». È stato fissato anche il plafond finanziario: 3 milioni di euro.

La storia

Si riparte da dove tutto era iniziato: 2004, la giunta regionale di Renato Soru vara il museo. Dopo Soru in Regione si avvicendano i presidenti Cappellacci e Pigliaru, uno di centrodestra e l’altro di centrosinistra, ma oltre non si va. Nel 2005 i sindaci di Oristano e Sanluri Angela Nonnis Alessandro Collu, l’assessore regionale alla Cultura Maria Antonietta Mongiu e l’assessore provinciale Cristiano Carrus firmano il protocollo d’intesa che definisce l’allestimento museale. Da allora è tutta una girandola di aperture, di date che regolarmente scivolano da un anno all’altro. Il presidente della Provincia Massimiliano de Seneen nel 2013 ricordava che «l’apertura ipotizzata per i primi del 2014 è stata posticipata al 2015». I problemi riguardavano (e riguarderanno) la gestione.

Gli scenari

Il sindaco Massimiliano Sanna: «La commissione sta lavorando speditamente per definire la parte tecnica scientifica, preparatoria all’apertura. Il progetto prevede la collocazione a palazzo Arcais del retablo della Madonna degli angeli, di alcuni sigilli bizantini e altro materiale dell’età giudicale». L’assessore regionale alla Cultura Andrea Biancareddu assicura che «l’assessorato svolgerà il ruolo di coordinamento per garantire un efficace ed efficiente avanzamento della progettazione e della realizzazione degli interventi, mediante incontri periodici per tenere costantemente aggiornate le parti coinvolte nella realizzazione di entrambe le sedi del museo». Inoltre verrà richiesto al ministero della Cultura, in qualità di soggetto titolare del Museo, di confermare «la disponibilità dei due relitti di barche di epoca giudicale rinvenuti nel corso degli scavi del porto antico di Olbia (conservati nei depositi della sede di Olbia della Soprintendenza per i beni archeologici di Sassari e Nuoro), da esporre, previo restauro, nella sede di Palazzo Arcais di Oristano».