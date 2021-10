Museo giudicale, progetto strategico fossilizzato da 16 anni 

Con la Giunta regionale del presidente Renato Soru, sedici anni fa (luglio 2005) nasceva il Museo della Sardegna Giudicale con due distinte sedi: Oristano, palazzo Arcais per i reperti di quel periodo e Sanluri, ex Monte granatico, per le testimonianze delle battaglie giudicali. Un progetto, si leggeva nella delibera istitutiva «strategico per lo sviluppo turistico e quindi economico del territorio». Gran bella idea, ma dopo tanti anni ancora tutta sulla carta. Il museo non è mai stato aperto e non si sa neppure quando il “miracolo” avverrà. Quest’anno neppure a parlarne, nel 2022, più no che sì e così un anno dopo l’altro senza mai veder la fine di una storia da manuale delle incompiute.

Il Comune

«Dobbiamo insistere, andare avanti. Siamo finalmente ripartiti e questa volta mi pare col passo giusto», precisa l’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna che in settimana incontrerà i vertici regionale per mettere a fuoco e forzare i tempi per l’apertura. La commissione tecnico-scientifica di cui fanno parte i comuni di Oristano e Sanluri, la Provincia di Oristano e il Ministero e la Soprintendenza, da un anno ha ripreso a funzionare e, precisa ancora Massimiliano Sanna, «va avanti spedita per definire la parte tecnica scientifica, preparatoria all’apertura. Ad allungare i tempi ha contribuito non poco il fallimento dell’associazione temporanea di imprese incaricata dalla Regione di progettare l’apertura dei due musei.

I reperti

«Il fallimento dell’associazione temporanea di imprese è stato superato e in parte ammortizzato col recupero di una parte importante del lavoro che attende di essere completato dalla società che intanto è subentrata», spiega Maurizio Casu. Il progetto prevede la collocazione a palazzo Arcais ( concesso in comodato gratuito dall’amministrazione provinciale) dei reperti più importanti del periodo giudicale. Tra questi il retablo della Madonna degli angeli che adesso si trova al primo piano dell’Antiquarium , alcuni sigilli bizantini e altro materiale dell’età giudicale. «Al piano terra è prevista anche l’esposizione di due imbarcazioni del periodo giudicale ritrovate negli scavi al porto antico di Olbia», precisa Maurizio Casu.