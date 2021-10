Museo di zoologia, si cerca uno spazio 

Cagliaritani e turisti dovrebbero avere il diritto di ammirare l’esposizione. Invece no, la monumentale collezione ornitologica di 800 esemplari che include anche specie ormai estinte come la colomba migratrice di cui esistono solo sette esemplari nel mondo può essere visita solo in occasioni di giornate speciali.

Oltre duecento anni di storia che avrebbero certamente bisogno di uno spazio migliore di quello che gli viene riservato in via Fiorelli, sotto il Ponte Vittorio.

Una balenottera recuperata alla Maddalena nel 1897, un elefantino morto in un circo, cervi, grifoni squali e foche monache. Il museo di Zoologia dell’Università cagliaritana è un patrimonio di inestimabile valore che racconta l’evoluzione della fauna non solo sarda.

Una balenottera recuperata alla Maddalena nel 1897, un elefantino morto in un circo, cervi, grifoni squali e foche monache. Il museo di Zoologia dell’Università cagliaritana è un patrimonio di inestimabile valore che racconta l’evoluzione della fauna non solo sarda.

Oltre duecento anni di storia che avrebbero certamente bisogno di uno spazio migliore di quello che gli viene riservato in via Fiorelli, sotto il Ponte Vittorio.

Tesoro proibito

Cagliaritani e turisti dovrebbero avere il diritto di ammirare l’esposizione. Invece no, la monumentale collezione ornitologica di 800 esemplari che include anche specie ormai estinte come la colomba migratrice di cui esistono solo sette esemplari nel mondo può essere visita solo in occasioni di giornate speciali.

Solamente gli studenti universitari (sempre) e gli studenti di tutte le scuole (su appuntamento), hanno la possibilità di accedervi. Davvero troppo poco.

Il museo

A Ponte Vittorio il tempo sembra essersi fermato. Un clima ovattato avvolge il museo di Zoologia voluto da Carlo Felice di Savoia, un silenzio coperto solo dalla voce del professore che spiega la lezione ai suoi studenti. Susanna Salvadori è la dinamica direttrice. «Il vero problema del museo è che c’è tanta roba e poco spazio. Abbiamo bisogno di locali più ampi per poter permettere a tutti di ammirare le collezioni zoologiche dell'Ateneo. Non solo – aggiunge la docente di Citologia e istologia animale – è fondamentale che persone preparate si occupino di spiegare al pubblico le caratteristiche delle specie ospitate nel museo».

Tradotto, sono necessari più fondi. Le soluzioni non mancano e sarebbero a misura dei visitatori e degli studenti di Biologia e Scienze ambientali e naturali: un buon compromesso potrebbe essere il Palazzo delle scienze. Susanna Salvadori non si sbilancia, ma non storce il naso quando le viene suggerita l’ipotesi di spostare il museo nell’ex carcere di Buoncammino «A patto che ci siano spazi e addetti adeguati».

L’appello

Il rettore Francesco Mola lancia un appello al sindaco Paolo Truzzu. «C’è bisogno di mettere insieme passione, competenza e risorse. Guardare agli altri non fa male. I partenariati tra enti devono essere la base per il futuro, non solo in Sardegna, ma anche con altre regioni».

Il sindaco

Truzzu tende la mano al rettore. «Spesso non conosciamo le cose che abbiamo sotto mano: vi chiedo di fare di tutto per lavorare insieme per sviluppare e far conoscere le connessioni che già esistono: penso anche al sistema dei parchi intorno alla città, o anche alle ultime strutture restituite alla fruizione dei cittadini. Questo luogo può essere un forte attrattore turistico: la sfida è valorizzare il grande patrimonio che abbiamo. Noi, come Comune di Cagliari, ci siamo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata