Museo del fumetto, inizia il sogno 

Il Museo del fumetto e del design interattivo è pronto a fare un deciso salto di qualità e si candida a diventare il polo d’eccellenza per tutti gli appassionati della Sardegna. Per questo ambizioso obiettivo, l’amministrazione comunale ha siglato una convenzione con Bepi Vigna, esperto e noto fumettista, nonché direttore dell’associazione Hybris - Centro internazionale del fumetto con sede a Cagliari. A lui è stata affidata la direzione artistica degli eventi dello stesso Museo.

Il Comune

«La progettazione annuale degli eventi, mostre, convegni, laboratori, incontri con autori – spiegano il sindaco Matteo Manca e l’assessora alla Cultura Simona Mele – viene affidata al Centro internazionale del fumetto, mentre per la gestione degli spazi sarà responsabile la Pro Loco di Norbello». L’accordo ha lo scopo di promuovere la narrativa per immagini, dando impulso al turismo culturale, oltre che valorizzare il lavoro degli autori locali. L’avvio della collaborazione ha già permesso l’allestimento della mostra “Originalia”, che vedrà esposte una serie di pregevoli tavole di fumetto e diversi cels (rodovetri in acetato), realizzati per importanti film d’animazione. Le opere esposte sono uniche, appartengono alla collezione di Raffaele Piras, medico in pensione e proprietario di un vero tesoro a fumetti, e al Centro internazionale del fumetto.

L’esposizione

«Chi visita la mostra – spiega Bepi Vigna – è come se ammirasse opere d’arte e quadri di pregio inestimabile». L’inaugurazione è prevista per domenica. Il Midi ha riorganizzato i suoi spazi per renderli più funzionali. Le esposizioni continueranno ad essere ospitate nei locali di vico San Giovanni, ma è allo studio la realizzazione di una biblioteca-emeroteca, in collaborazione con l’Archivio multimediale dell’immaginario, dedicata alle pubblicazioni a fumetti e libri illustrati, dove potranno trovare sede anche altre iniziative, conferenze, mostre. A questo scopo è già stata individuata Casa Marceddu. Soddisfatto Raffaele Piras, proprietario di 5000 illustrazioni, e tantissimi numeri 1, fra cui il primo Corriere dei Piccoli del 1908. «Si sta portando a compimento – evidenzia Piras – il progetto avviato grazie al contributo di Mario Medde, che aveva sollecitato in Regione per il finanziamento del museo».