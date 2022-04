Museo chiuso, volano gli stracci 

Non si placa la diatriba sulla vicenda del “Museo d’arte mineraria”. Da una parte il presidente dell’associazione dei Periti minerari Adriano Scussel, accusa il dirigente scolastico dell’istituto Alessio Carpino di aver strumentalizzato le presunte lacune sulla sicurezza per giustificare il cambio delle serrature, dall’altra lo stesso dirigente rende pubblica la notizia d’avere scoperto un’opera abusiva all’interno del sito, che metterebbe in comunicazione il museo con una zona della scuola.

La sicurezza

In 24 anni di attività non è mai venuta meno l’integrità dei nostri beni e di quelli della scuola – sottolinea Scussel – il richiamo alle presunte lacune sulla sicurezza sono strumentali al fine di nascondere altre ragioni a noi sconosciute. Se il problema fosse stato questo, sarebbe bastato incontrarci con le parti coinvolte e trovare una soluzione». Per il presidente dei “Periti minerari” la sostituzione delle serrature, non è legata all’integrità degli oggetti esposti e ha comportato anche l’impossibilità per l’associazione di accedere ai beni privati e a quelli dell’Apimmg: «Inoltre durante le aperture del museo – continua – i locali e gli oggetti esposti sono sempre stati presidiati dalle guide e dai nostri soci. Non esiste un problema di sicurezza, tanto che lo scorso novembre in un’ispezione di routine, il Co mando c arabinieri tutela patrimonio culturale, non ha segnalato alcuna anomalia ».

La scuola

Il dirigente scolastico Alessio Carpino si mostra convinto della scelta fatta: «Ho segnalato alla sovrintendenza l’abbattimento parziale di un muro che ha la funzione di arieggiare una parte del locale del museo altrimenti non fruibile ai visitatori – spiega Carpino – avevo amichevolmente chiesto all’associazione di risolvere il problema, quantomeno con l’installazione delle grate, perché il buco permette l’ingresso nei magazzini dei laboratori della scuola e chiunque potrebbe accedervi eludendo i sistemi di videosorveglianza presenti all’interno dell’edificio». Un sistema di videosorveglianza che per il dirigente scolastico manca al sito: «Mentre l’altro museo gestito dal Comune ne è fornito – continua – questo non lo è, è forse l’unico in tutto il territorio nazionale a non avere nemmeno una telecamera di sicurezza. Inoltre è stato affermato che il 70 percento dei reperti appartenga all’associazione, ma non ho documentazione, lo dimostrino, come dimostrino che sia legale avere la propria sede sociale all’interno dell’istituto, perché non lo è».