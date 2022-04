«Museo chiuso, danno d’immagine» 

Fiume di polemiche dopo la decisione del dirigente scolastico dell’istituto Mineraio Alessio Carpino, di chiudere uno dei musei più amati di Iglesias. Per motivi di sicurezza ha deciso di cambiare le serrature agli accessi del Museo d’arte mineraria alla vigilia della manifestazione di “Monumenti aperti”, impedendo di fatto l’accesso ai visitatori e all’associazione che ha gestito il sito per 24 anni, ha scatenato le reazioni da parte delle istituzioni e delle parti sociali.

La solidarietà

La richiesta di solidarietà espressa dal presidente dei “Periti minerari” Adriano Scussel non si è fatta attendere e il sostegno arriva da più fronti, tanto da approdare in Regione con la segnalazione al Direttore dell’ufficio scolastico regionale Feliziani e con un’interpellanza all’assessore alla Pubblica istruzione e cultura Biancareddu, da parte della consigliera regionale di “Idea Sardegna” Carla Cuccu: «Il divieto di accesso sta causando un danno sotto i profili economici, culturali, sociali, professionali e turistici - dichiara Cuccu - oltre a a mortificare il lavoro profuso dai volontari dell’associazione» .

Le segreterie territoriali della Filctem e Flc Cgil, auspicano l’intervento delle istituzioni finalizzato alla risoluzione di una situazione definita “imbarazzante”: «Nel sottolineare il prezioso lavoro svolto dai “Periti minerari” e ricordando l’importanza del museo in questione - dichiarano i segretari territoriali Emanuele Madeddu e Silvia Messori - si prende atto con dispiacere del danno d’immagine arrecato alla città».

In Consiglio

L’argomento verrà affrontato anche in Consiglio comunale, dove i Riformatori intendono approfondire una circostanza che si è tradotta nell’estromissione del sito da “Monumenti aperti” dopo 18 anni di partecipazione: «Si dovrà capire quali siano state le azioni attuate dall’amministrazione comunale ai fini di scongiurare la chiusura del museo e perché si è arrivati alla scadenza della concessione del sito per i “Periti minerari”. - dichiara la capogruppo Valentina Pistis - Chiederemo una convocazione della Commissione cultura per approfondire il tema e invitare in audizione il dirigente dell’istituto scolastico e il presidente dell’associazione».Critico il commento del consigliere comunale del M5S Federico Garau, per un atto che considera «sgradevole e di grande prepotenza. Per tanti anni questo museo è stato uno dei migliori siti di divulgazione storica della città e merita il sostegno di tutti. Sono certo che l’assessorato alla Cultura darà il pieno supporto e troverà la soluzione per permettere all’associazione di riprendere il proprio operato».

