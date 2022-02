Museo caffettiera, in corsa 120 imprese 

La struttura da otto milioni di euro, realizzata durante i primi anni Duemila, mai completata e mai messa in funzione, sembra ormai pronta a essere ultimata. Il nuovo progetto prevede, oltre alla messa a norma delle parti esistenti e di quelle vandalizzate, la rivisitazione di tutti gli spazi interni in modo particolare le superfici calpestabili, ma anche nuovi impianti elettrici e idraulici oltre a quelli termici e al restauro esterno dell’edificio.

«Dopo la delusione iniziale per la mancanza di domande pervenute nei nostri uffici, ricevere così tante richieste conferma che stiamo procedendo verso la strada giusta che è quella di rendere giustizia a un edificio che merita di essere salvaguardato – afferma l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda –. Tra queste 120 domande dovremo fare una scrematura, ne verranno scelte, tramite un sorteggio degli uffici, una trentina e con queste si procederà alla gara per trovare quella a cui affidare i lavori».

La gara d’appalto per ridare vita al “museo caffettiera” di via Pertini, nel quartiere Le Serre, era andata deserta. Così l’amministrazione comunale aveva cambiato strategia, provando la strada meno rigida della manifestazione d’interesse. Bingo: tra la meraviglia dei funzionari che hanno aperto le buste, sono state infatti ben 120 le ditte che si sono candidate a completare l’opera. Prima denigrata, poi snobbata, ora l’imponente struttura potrebbe dunque vedere la luce, grazie ai due milioni di euro messi a disposizione dal Comune per il suo completamento e restauro.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

La gara d’appalto per ridare vita al “museo caffettiera” di via Pertini, nel quartiere Le Serre, era andata deserta. Così l’amministrazione comunale aveva cambiato strategia, provando la strada meno rigida della manifestazione d’interesse. Bingo: tra la meraviglia dei funzionari che hanno aperto le buste, sono state infatti ben 120 le ditte che si sono candidate a completare l’opera. Prima denigrata, poi snobbata, ora l’imponente struttura potrebbe dunque vedere la luce, grazie ai due milioni di euro messi a disposizione dal Comune per il suo completamento e restauro.

L’assessore

«Dopo la delusione iniziale per la mancanza di domande pervenute nei nostri uffici, ricevere così tante richieste conferma che stiamo procedendo verso la strada giusta che è quella di rendere giustizia a un edificio che merita di essere salvaguardato – afferma l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda –. Tra queste 120 domande dovremo fare una scrematura, ne verranno scelte, tramite un sorteggio degli uffici, una trentina e con queste si procederà alla gara per trovare quella a cui affidare i lavori».

Il progetto

La struttura da otto milioni di euro, realizzata durante i primi anni Duemila, mai completata e mai messa in funzione, sembra ormai pronta a essere ultimata. Il nuovo progetto prevede, oltre alla messa a norma delle parti esistenti e di quelle vandalizzate, la rivisitazione di tutti gli spazi interni in modo particolare le superfici calpestabili, ma anche nuovi impianti elettrici e idraulici oltre a quelli termici e al restauro esterno dell’edificio.

«Il progetto – spiega Caredda - giocherà sugli spazi che si intersecano: come la hall centrale o quelli polifunzionali aperti alla città, luoghi dedicati alla condivisione tra amministrazione e cittadini, che ben si prestano ad accogliere grandi manifestazioni pubbliche ed eventi, ma allo stesso tempo che diventano spazi flessibili che si adatteranno all’occasione mediante pareti mobili. Sono previste anche aree destinati a laboratori, che potranno accogliere showroom per piccole realtà artigiane, associazioni locali o corsi di alta formazione e sviluppo dell’artigianato».

Caffè e archeologia

Ci sarà anche un angolo caffetteria al servizio sia del museo sia della città con la possibilità di affittarlo per feste o incontri privati, uno spazio fluido che si amplia e si restringe in funzione delle necessità. Nei piani superiori del museo, invece, gli spazi saranno dedicati alla necropoli di Pill’e Matta e nelle pareti verranno proiettati video-installazioni che accompagneranno il visitatore alla scoperta del sito archeologico.

«La novità – conclude l’assessore – è la creazione di un nuovo piano calpestabile in vetro strutturale che accoglierà esposizioni temporanee o sarà dedicato a eventi a tema con una sala panoramica, allo stesso livello di questo piano ci sarà anche la terrazza panoramica aperta al pubblico. Il museo è l’ultimo atto del recupero dell’area in via Pertini dove a breve potremo inaugurare il parco Sergio Atzeni e la biblioteca comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata