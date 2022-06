Musei, ecco la proroga con riserva 

Musei e pinacoteca arriva la proroga. La dirigente del settore Programmazione con una sua determinazione ha prorogato la gestione dell’Antiquarium arborense e del progetto integrato Museo, Torri, Archivio storico e Pinacoteca comunale per altri sei mesi, da luglio a dicembre, alla Fondazione Oristano dietro un corrispettivo di 244.363 euro.

La storia

Il 3 luglio 2019, un giorno dopo la delibera con la quale la Giunta assegnava gli indirizzi al dirigente, il servizio è stato affidato alla Fondazione Oristano per un compenso annuale di 488.726 euro. Si va avanti di proroga in proroga fino al 3 di questo mese. Nel frattempo il 27 aprile 2021 un fatto inaspettato mette in discussione la possibilità di assegnare la gestione alla Fondazione Oristano senza passare per una gara pubblica. Tutto inizia nel 2018 quando il Comune presenta all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) la richiesta di iscrizione della Fondazione nell’elenco delle “amministrazioni aggiudicatarie e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nel confronti di proprie società in house”. La risposta arriva nell’aprile 2021: negativa, respinta per «carenza dei requisiti di iscrizione in house providing» e si invita l’amministrazione a fornire entro 60 giorni eventuali controdeduzioni o altra documentazione con l’impegno di eliminare le cause che ne impedivano l’iscrizione. Il Comune replica inviando «copiosa documentazione integrativa», tre note nel 2021 e altrettante quest’anno «per definire le criticità sollevate dall’Anac». Niente da fare, dall’Anticorruzione arriva solamente il placet per una proroga al 30 settembre per l’adozione di tutti gli atti richiesti.

Il problema

In sostanza la possibilità per ottenere l’iscrizione nell’elenco e poter assegnare direttamente passa per il Consiglio comunale che deve autorizzare diverse modifiche statutarie, in particolare in relazione alla presenza dei due Gremi nel cda. La situazione è complicata, è vero che l’Anac fornisce indicazioni ma è altrettanto vero che i suoi pareri contano. Il Comune potrebbe in teoria procedere, non certo di proroga in proroga, ma con un regolare affidamento alla Fondazione che «ha raggiunto importanti obiettivi in questi anni di gestione del Museo oltre ad aver apportato dei benefici alla collettività che sono riscontrabili dallo stesso Comune in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio anche attraverso il supporto e la collaborazione che la stessa Fondazione assicura al Comune». Ovviamente assumendosene la responsabilità. Non è neppure da escludere che la proroga possa interrompersi prima del 31 dicembre. Nella determinazione la dirigente scrive che «qualora dovesse pervenire da parte dell’Anac comunicazione di rigetto dell’iscrizione, si provvederà alla revoca dell’affidamento del servizio alla Fondazione Oristano».