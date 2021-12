Muravera travolgente 

Muravera 4

Carbonia 0

Muravera (5-3-2) : Maurizio Floris, Moi, Moran, Derbali, Garau (25’ st Piroddi), Rossi (19’ st Origlio), Demontis, Loi (34’ st Minerba), Bregasi (36’ st Cicatiello), Nurchi (30’ st Mereu), Mattia Floris. In panchina Guarnieri, Vignati, Grella, Del Gaudio. Allenatore Francesco Loi.

Carbonia (4-4-1-1) : Bigotti, Porru, Suhs, Bellu, Ganzerli (20’ st Adamo), Camara, Carboni (34’ st Scanu), Russu, Murgia (15’ st Porcheddu), Gjuci, Curreli (1’ st Aloia). In panchina Atzeni, Serra, Porcheddu, Basciu, Mancini. Allenatore David Suazo.

Arbitro : Manzo di Torre Annunziata.

Reti : 12’ pt e 43’ pt Nurchi, 37’ pt Rossi, 28’ st Demontis.

Note : espulso Suhs al 9’ st per doppia ammonizione; ammonito Porcheddu. Angoli 2 a 3 per il Carbonia; recupero 1’ pt e 2’ st.

Muravera. Il Muravera ritrova il successo dopo oltre due mesi superando con merito il Carbonia. Un’ottima prova degli uomini di Francesco Loi che hanno messo in cassaforte il match nel primo tempo. Pronti via e al 2’ rasoterra del neo acquisto Demontis da fuori area, Bigotti para a terra. Dieci minuti più tardi il Muravera passa: una conclusione dal limite di Loi sporcata finisce sui piedi di Nurchi che, dall’interno dell’area, con un diagonale rasoterra batte Bigotti alla sua destra. Al 25’ Muravera vicino al raddoppio: Floris, appostato nel vertice dell’area piccola, addomestica la sfera, mette a sedere Bellu e calcia col sinistro, la palla fa la barba al palo. Al 36’ punizione di Floris da 20 metri indirizzata all’incrocio, Bigotti vola e respinge alla sua sinistra, Bergasi recupera palla rimettendola al centro per Rossi che di esterno trafigge Bigotti. Al 43’ rimessa di Loi dalla sinistra, Moi prolunga di testa per Nurchi che si gira e batte ancora Bigotti.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 9’ Suhs atterra Floris in mezzo al campo e viene ammonito per la seconda volta. Al 12’ punizione di Floris da posizione defilata, Bigotti respinge con i pugni. Al 18’ cross dalla destra dell’ottimo Demontis per Nurchi che calcia addosso a Bigotti. Al 22’ punizione dal limite di Russu, strepitosa risposta di Maurizio Floris che vola per levare la palla da sotto l’incrocio. Al 28’ Demontis, liberato da capitan Nurchi, con un preciso pallonetto supera Bigotti. Al 47’ conclusione di Cicatiello, Bigotti blocca.

