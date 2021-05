Muravera, sogno playoff 

Muravera 3

Carbonia 1

Muravera (4-4-1-1) : Vandelli, Visconti (10’ st Virdis), Loi, Geroni (40’ st Minerva), Legal, Moi (48’ st Lampis), Cadau, Kujabi, Nurchi, Demartis (30’ st Masia), Pinna (44’ st Ahmed), Nurchi. In panchina Floris, Figos, Mereu, Zedda. Allenatore Loi.

Carbonia (4-3-1-2) : Bigotti, Fredrich, Cestaro, Piras, Tetteh (23’ st Serra), Gjuci (35’ st Soumare), Piredda, Odianose (10’ st Palombi), Cappai (44’ st Stivaletta), Isaia (23’ st Mastino), Russu. In panchina Manis, Moro, Pischedda, Salvaterra. Allenatore Suazo.

Arbitro : Esposito di Ercolano.

Reti : n el primo tempo 42’ Gjuci; nel secondo tempo 13’ Kujabi, 19’ (r) Virdis, 35’ Nurchi.

Note : espulsi Fredich al 18’ st e Cestaro al 47’ st; ammoniti Cadau, Kujabi, Piras, Tetteh; angoli 4 a 4; recupero 2’ pt e 4’ st.

Muravera. Con una grandissima prestazione il Muravera si aggiudica in rimonta il derby col Carbonia. Tre punti che consentono a Nurchi e compagni di avvicinarsi alla zona playoff.

Nel primo tempo, al 3’ su azione di angolo del Muravera, Moi spizza per Nurchi che calcia dal secondo palo, un difensore ospite respinge a pochi passi dalla linea. Al 13’ Odianose calcia al volo dal limite, palla a fil di palo. Al 21’ angolo da destra di Demartis, la palla è indirizzata sotto l’incrocio alla sinistra di Bigotti, Odianose di testa salva sulla linea. Al 28’ Demartis lancia a rete Nurchi, Bigotti in uscita riesce a contrastare l’attaccante. Al 33’ Pinna calcia al volo dal limite, Piras tocca la palla con la mano: è rigore. Calcia Pinna, Bigotti è spiazzato ma la palla si stampa sul palo. Al 41’ gran conclusione di Odianose da oltre 20 metri, Vandelli leggermente fuori dai pali riesce al salvare in angolo con la mano di riporto. Al 42’ ospiti avanti: cross di Piredda, Vandelli in tuffo respinge corto, Gjuci spinge la palla nel sacco. Poco dopo punizione dal vertice sinistro si Piredda, Vandelli si distende e respinge, Russu calcia, un difensore canarino salva.

Il secondo tempo

Nella ripresa, dopo pochi secondi un tiro di Cappai scheggia l’incrocio dei pali. Al 2’ deviazione aerea di Gjuci su un traversone dalla sinistra, Vandelli in volo alza sopra la traversa. Al 13’ il pareggio: Kujabi dal limite dell’area manda la palla sotto l’incrocio alla sinistra di Bigotto. Al 18’ Nurchi entra in area e viene steso da Fredrich, poi espulso per proteste. Virdis dal dischetto spiazza Bigotto. Al 22’ diagonale di Geroni dal limite dell’area, palo. Al 35’ il tris: tiro a giro di Nurchi dal vertice sinistro, palla nel sacco sul secondo palo. Al 42’ Bigotti devia in angolo su tiro di Virdis.

L’allenatore

«Una grande gara», ha detto il tecnico Francesco Loi, «una vittoria meritatissima che ci consente di rendere interessante il finale di stagione».

45

I punti

in classifica per la squadra di Loi

4

I giocatori

ammoniti

8

Gli angoli

battuti dalle squadre, 4 per parte