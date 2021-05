Muravera, serve l’impresa 

Nel Girone G di Serie D oggi si gioca la quartultima giornata. Orari sfalsati per le sarde: aprono Lanusei e Muravera alle 14.30, poi le sassaresi alle 15 e infine Arzachena e Carbonia alle 16.

Nocerina-Muravera

Scontro diretto playoff in piena regola ad Angri, dove il Muravera si presenta con tre punti in meno dalla Nocerina quinta ma anche una gara da recuperare (mercoledì a Latina). I sarrabesi hanno buone possibilità di finire tra le prime cinque: molto passa dal risultato di oggi, magari bissando l'1-0 dell'andata firmato da Vignati al 93'. Nei sarrabesi tornano fra i convocati Nuvoli e Pani, nei campani Garofalo, Katseris e Talamo. Squalificati entrambi gli allenatori, Cavallaro e Loi.

Torres-Cassino

Match fondamentale per la Torres, penultima assieme ad Afragolese e Nola: retrocedono direttamente le ultime due, senza più playout. La sconfitta nel derby col Latte Dolce ha rimesso in difficoltà i sassaresi, chiamati al riscatto contro un avversario tranquillo ma che domenica ha battuto il Lanusei. Nei rossoblù ancora squalificato Gomez.

Formia-Arzachena

L'Arzachena può chiudere oggi il discorso salvezza a livello aritmetico. Una vittoria a Formia potrebbe essere definitiva, in base a cosa faranno le tre al penultimo posto. Con cinque risultati utili consecutivi, ultimo lo 0-0 di mercoledì col Latina, la squadra di Cerbone si è tirata fuori dalla zona bassa ed è in ottima forma pur giocando ogni tre giorni.

Carbonia-Afragolese

Alla terza in panchina col Carbonia Suazo cerca la prima vittoria: finora un pari e una sconfitta. Battendo l'Afragolese i biancoblù, già salvi, aiuterebbero le altre sarde in bilico. Il tecnico ha però la difesa rimaneggiata, per le espulsioni di Cestaro e Fredrich, squalificato pure Tetteh.

Lanusei-Savoia

Prima ad Arzana per il Lanusei che, complici i lavori al “Lixius” ha trovato ospitalità per chiudere il campionato. I biancorossoverdi hanno fatto un punto nelle ultime quattro giornate, ormai di speranze playoff non ce ne sono più a differenza del Savoia, che è quarto e può sfruttare lo scontro diretto Nocerina-Muravera. Squalificato Mattia Floris.

Nola-Latte Dolce

La vittoria sulla Torres ha di fatto chiuso il discorso salvezza per il Latte Dolce, al quale manca solo l'aritmetica. Per ottenerla basta vincere a Nola, contro una delle tre penultime, ma potrebbe essere sufficiente un pari in base ai risultati di Afragolese e Torres.

