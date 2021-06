Muravera, sconfitta amara 

LATINA 3

MURAVERA 0

Latina (3-4-3) : Alonzi; Di Emma, Esposito, Giorgini; Teraschi (34'pt Mastrone), Ricci, Sevieri (32' st Garufi), Atiagli (26' stPompei); Sarritzu (40' st Barberini), Di Renzo, Corsetti (23' st

Calabrese).In panchina Gallo, Alessandro, Orlando, Pastore.Allenatore Scudieri.

Muravera (4-4-2) : Vandelli; Cadau, Moi (32' st Ahmed Kadi), Legal,Loi; Pinna, Kujabi (7' st Nuvoli), Geroni, Demartis (7' stVisconti); Virdis (38' st Figos), Nurchi (20' st Masia).In panchina Floris, Fangwa, Mereu, Minerba.Allenatore Loi.

Arbitro : Di Nosse di Nocera Inferiore.

Reti : 45' pt e 46' pt Corsetti, 28' st Pompei.

Note : spettatori 150 circa; Ammoniti: Esposito, Di Emma, L. Loi,Loi (allenatore), Ricci, Calabrese. Angoli: 3-3. Recupero: 2' pt-4'st.

Latina. Sotto il sole del Francioni il Muravera lotta, costruisce ma spreca, finendo per arrendersi al cinismo del Latina nel recupero della 27ª giornata di campionato.

La partita

A spezzare l'equilibrio pensano una doppietta di Corsetti nel finale del primo tempo e un sigillo in contropiede di Pompei a metà ripresa. Sono i sarrabesi ad accendere subito il match protestando per un fuorigioco segnalato a Virdis, intervenuto sotto porta al7' per insaccare su un diagonale di Loi da sinistra. Al 24' ci riprova Sarritzu, ma Vandelli in tuffo gli nega la rete. Scampato il pericolo, la formazione ospite inizia a macinare gioco. La vera palla gol arriva comunque al 42', su un rimpallo in area piccola dei pontini provocato da un traversone del solito Cadau: Nurchi si avventa sulla sfera a colpo sicuro ma trova la respinta di Alonzi in uscita alla disperata. Nel migliore momento dei sarrabesi, però,Corsetti decide di regalare una svolta al match con due perle da puro opportunista: al 45' raccoglie una carambola tra Moi e Di Renzo scaricando in rete e un minuto dopo si invola verso il limite e lascia partire un destro che non lascia scampo a Vandelli. Sembrerebbe un doppio colpo da ko ma in avvio di ripresa il Muravera avrebbe la possibilità di riaprire la gara. Al 12',infatti, Nurchi si presenta ancora a tu per tu con il portiere ma deve arrendersi ad una sua doppia ribattuta in uscita. A quel punto gli ospiti si riversano in attacco ed il Latina ne approfitta per pungere in contropiede, mettendo al sicuro il risultato al 28': Calabrese scambia in velocità con Sarritzu e apre per l'accorrente Pompei, che fa 3-0.

Reazioni

Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi», dice il tecnico Francesco Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA