Muravera, riparti  Domani a Cassino impegno cruciale 

Dopo che nello scorso weekend nessuna delle sette sarde di Serie D è riuscita a vincere nuovo tentativo già da oggi, con l'ottava giornata che si apre alle 14.30 in anticipo con Real Monterotondo Scalo-Latte Dolce. Domani alla stessa ora le altre cinque partite.

M. Rotondo-Latte Dolce

L'1-1 nel derby contro l'Atletico Uri ha fatto ritrovare un punto al Latte Dolce, dopo tre sconfitte consecutive, ma la vittoria manca dal 26 settembre (2-1 al Muravera, unica in campionato). Padroni di casa senza vittorie e con la peggior difesa, ma sei giorni fa hanno bloccato l'Arzachena sullo 0-0 nell'esordio del nuovo allenatore Fabrizio Paris.

Cassino-Muravera

Torna nel Lazio il Muravera, dove ha conquistato (a Formia) l'unica vittoria in trasferta finora. I sarrabesi di Francesco Loi ospiti del Cassino per ritrovare il successo e confermarsi nelle zone alte della classifica. Da valutare il recupero di alcuni giocatori assenti contro l'Ostiamare, fra cui Sergio Nurchi e Fabio Vignati. Tesserato in settimana il portiere Antonio Oliva.

Torres-Arzachena

Derby sardo in programma al “Vanni Sanna”. La Torres di Alfonso Greco è rimasta l'unica sarda in coppa, dopo il 2-0 al Lanusei di mercoledì, ed è la migliore in classifica col Muravera (quinte a 13 punti). In casa, dopo la sconfitta all'esordio col Giugliano, tre vittorie di fila contando anche quella di tre giorni fa. L'Arzachena sinora ha fatto meglio in trasferta, 6 punti contro i 5 in casa, e ritrova in panchina l'allenatore Marco Nappi che ha scontato due giornate di squalifica.

Lanusei-Gladiator

Di nuovo rinviato il ritorno al “Lixius” per il Lanusei: anche domani si giocherà a Ilbono. Sconfitti mercoledì in Coppa Italia, i biancorossoverdi (che hanno annunciato il centrocampista Lucio Boris Di Lollo) puntano a sbloccarsi perché non solo non hanno ancora vinto, ma non segnano dalla prima giornata e sono il peggior attacco. Gli ospiti hanno i due capocannonieri, 5 reti a testa per Vincenzo Barone e l’ex Muhamed Varela (13 gol l'anno scorso).

Cynthia-Carbonia

Non ha ancora vinto il Carbonia, che ha soli due punti (con una partita in meno, col Lanusei si recupera mercoledì 17) e perso una buona chance domenica scorsa con lo 0-1 col Cassino. La squadra di David Suazo proverà a invertire la rotta contro il Cynthialbalonga, formazione che sta avendo a sua volta grandi difficoltà.

Atletico Uri-Afragolese

Con 10 punti nelle prime sette giornate l'Atletico Uri può definirsi una delle rivelazioni di inizio stagione. Domani torna al “Martinez”, dove ha vinto le ultime due partite e avrà due impegni di fila in casa. L'avversario è l'Afragolese, terzo in classifica con sei successi e una sconfitta. Uno squalificato per parte: Brizzi nei giallorossi, Di Girolamo nei campani.

