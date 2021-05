Muravera, punto d’oro 

NUOVA FLORIDA 1

MURAVERA 1

Nuova Florida (4-2-3-1) : Giordani; Moretti, Oliana, Vannucci,Tamburlani; Miola, D’Uffizi (24’ st Minnocci); Suriano (37’ st Scognamiglio), Capparella, Coratella; Miocchi (24’ st Ferrara). In panchina D’Adamo, Porfiri, Gambioli, Contini, Toledo, Mattei. Allenatore Bussone.

Muravera (3-5-2) : Vandelli; Visconti (29’ st Mereu, 47’ st Figos),Vignati, Moi; Cadau, Geroni, Nuvoli (22’ pt Virdis), Legal, L. Loi;Pinna, Masia (19’ st Kujabi). In panchina Floris, Deiana, Fangwa, Minerba, Pani. Allenatore F. Loi.

Arbitro : Foresti di Bergamo.

Reti : 30’ st Tamburlani, 38’ st Virdis.

Note : Espulso al 46’ st Moi per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti: Masia, Geroni, Miola, Vignati, Visconti, Legal, D’Uffizi (dalla panchina). Angoli: 6-1. Recupero: 1’ pt-5’ st.

Ardea. Con il cuore, la testa, la voglia di andarsi a prendere un punto meritato, il Muravera ottiene un giusto pareggio al Mazzucchi. I gialloblù, nonostante le assenze e il cambio di modulo necessario per la mancanza di uomini, hanno combattuto da pari a pari contro una compagine che ha fatto della corsa e dell’entusiasmo le sue doti migliori. Da sottolineare la reazione dopo il gol di Tamburlani. Il Muravera non solo non si è disunito ma, anzi, ha ricucito sapientemente il suo gioco fino ad approdare alla rete dell'1-1.

L’avvio di gara

Le squadre si studiano in avvio. Pinna prova il tiro (7’),Giordani è attento e blocca. Risposta di Miola (13’) pallone allestelle. Le schermaglie continuano con una botta di Cadau, anchequesta lontana dalla traversa. Esce Nuvoli, Cadau arretra il suo raggio d’azione, il Muravera cresce con il passare del tempo mentre la Nuova Florida risente della giornata calda. Al 34’ Giordani blocca un tiro-cross di Masia, quattro minuti più tardi è Coratella a ricevere palla, liberarsi di un avversario e scagliare in porta. Salva Moi.

Il secondo tempo

Nella ripresa la prima occasione è per Suriano, il cui tiro viene deviato in angolo. Poi la risposta dei sarrabesi con Masia, il cui tiro viene ribattuto da Giordani, e Geroni, che non trova lo specchio. Allo scoccare dell’ora la Nuova Florida intensifica gli attacchi e Vandelli deve abbrancare un pallone scagliato verso la porta da Miocchi. Poi il sinistro di Lorenzo Loi per un metro non centra lo specchio biancorosso. Alla mezz’ora passa la Nuova Florida. Cross dalla destra di Suriano, la palla arriva a Tamburlani che al volo sigla l’1-0. I gialloblù vanno all’attacco e al 38’ trovano il pareggio. Merito di Virdis che riceve la sfera in area, si gira e fulmina Giordani con un diagonale di destro.Vannucci calcia alta una punizione (41’) poi Moi si sacrifica per evitare il 2-1 (espulso) e Loi arretra Legal in difesa per il 4-4-1. L’ultimo tiro è di Capparella, Vignati ci mette il corpo deviando in angolo. Non c’è più tempo, i gialloblù portano a casa un pareggio meritato.

