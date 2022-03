Muravera, ora testa al Giugliano 

Il sogno playoff non è svanito. «Dobbiamo cercare di consolidare la distanza dalla zona spareggi promozione. È chiaro che se si ha un minimo di aspirazione si guada davanti. Ritengo le prossime due partite fondamentali proprio per capire quale sarà il nostro destino in questo torneo. Se lottare soltanto per salvarci o mantenere vivo il sogno di conquistare qualcosa in più».

Di contro viene allontanato lo spauracchio playout (il ritardo dalla borderline è di nove punti). Domenica scorsa, Marcosu e compagni hanno centrato una prestigiosa vittoria a Roma contro il Cynthialbalonga, formazione che si presentava con biglietto da visita i successi contro la capolista Giugliano e la Torres (ora terza forza). «È stata una vittoria importantissima», dice il difensore dei gialloblù, Davide Moi, «che ci permette di guardare avanti con maggiore fiducia». Fiducia necessaria per affrontare il prossimo impegno. Domenica al Comunale arrivano i primi della classe. «Il morale è alto dopo i tre punti incamerati a Roma», continua l’ex giocatore di Cagliari, Salernitana, Foggia e Cremonese. «È il modo giusto per affrontare un match sulla carta improbabile. Il Giugliano ha avuto solo dei piccoli incidenti di percorso come la sconfitta con il Cynthia. Ha pochissimi punti deboli, dimostrato da quanto espresso in campo. Dovremo essere bravi a sfruttare la minima sbavatura dei campani. Inoltre giochiamo davanti al nostro pubblico dove vantiamo un buon ruolino di marcia». Considerando soltanto gli incontri casalinghi i sarrabesi sarebbero in quinta posizione.

Le ultime due vittorie rilanciano le quotazioni del Muravera (Serie D, girone G) in chiave playoff. La squadra di Francesco Loi si avvicina alla zona nobile, attualmente distante appena cinque lunghezze.

Serenità

Obiettivi

Il Muravera è la squadra che ha pareggiato meno di tutte. Il segno “X” è apparso solamente due volte nei 22 incontri giocati: è mancata una certa continuità nei risultati. Soltanto una volta ha vinto tre incontri di fila. «La nostra è una squadra propositiva e spensierata», spiega il leader della difesa dei canarini. «Lo dimostrano pure i numeri: dieci vittorie, altrettante sconfitte e solo due pareggi. O vinciamo o perdiamo. Qualche punticino l’abbiamo perso per strada».

Moi spiega anche il motivo delle tante reti subite. «È normale quando hai un terminale offensivo importante come il nostro. Bisogna cercare supportarlo al massimo. Quando sei sbilanciato qualcosa chiaramente la concedi». In compenso il Muravera vanta il secondo miglior attacco dopo quello del Giugliano. «Se sono in condizione i nostri attaccanti è dura per qualsiasi difesa. Per storia», conclude, «tutti i componenti del reparto offensivo hanno sempre fatto benissimo. Siamo fortunati ad averli assieme».

