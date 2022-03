Muravera, che bel colpo 

Muravera 1

Giugliano 0

Muravera (4-4-2) : Oliva, Garau (1’ st Del Gaudio, 40’ st Piroddi), Moi, Mileto, Derbali, Bregasi (29’ st Mereu), Arvia, Cadau, Mattia Floris (29’ st Rossi), Demontis, Mancosu (47’ st Moran). In panchina Maurizio Floris, Grella, Massoni, Rossi, Bonato. Allenatore Carta (Loi squalificato).

Giugliano (4-3-1-2) : Baietti, Boccia, Oyewale (45’ st Gentile), Ceparano (29’ st Gomez), C. Poziello, De Rosa (18’ st Ferrari), Cerone (29’ st Abonckelet), Rizzo, Gladestony, Biasiol (43’ st R. Poziello), Kyeremeteng. In panchina Ammirati, Caiazzo, Zanon, Mazzei, Gomez. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Gandino di Alessandria.

Rete : nel secondo tempo 9’ (r) Mancosu.

Note : ammoniti Ceparano, Del Gaudio; angoli 8 a 1 per il Muravera; recupero 1’ pt e 5’ st.



Muravera. Un grandissimo Muravera piega la capolista Giugliano. I canarini hanno giocato una partita perfetta meritando ampiamente il successo. Decisiva la rete su rigore di Matteo Mancosu, sempre più protagonista, al 9' della ripresa. I sarrabesi hanno avuto nel finale anche diverse occasioni per arrotondare il risultato. Tra queste la traversa di Piroddi. Il tecnico Loi schiera i suoi uomini col classico 4-4-2. Torna nel cuore della difesa l’insuperabile Moi, affiancato da Mileto. Laterali bassi Garau e Derbali. In mezzo al campo Bregasi e Arvia. Sulle fasce Cadau e Demontis. Davanti Floris e Mancosu. Ospiti col 4-3-1-2 con Cerone dietro le punte Kyerema e Rizzo.

La partita

Nel primo tempo, al 10’ Floris calcia da corner, Baietti alza sopra la traversa. Sull’azione d’angolo successivo, Floris supera due uomini e mette palla in mezzo, Moi non ci arriva per un soffio. Al 13’ punizione di Cerone dal vertice destro, Oliva in tuffo respinge. Al 17’ Oliva salva un'uscita su Paulino. Al 25’ Giugliano pericoloso in contropiede, Ceparano apre sulla sinistra per Rizzo che serve in orizzontale Cerone, il numero 10, tutto solo, si fa ipnotizzare da Oliva. Al 36’ rasoterra dì Rizzo da limite dell’area, Oliva para a terra. Sul capovolgimento di fronte risponde Mancosu, Baietti blocca. Al 43’ Arvia perde palla in mezzo al campo, De Rosa serve Cerone che crossa dalla sinistra, Paulino indisturbato nell'area piccola calcia clamorosamente a lato. Nella ripresa il Muravera si presenta con Del Gaudio, subentrato a Garau.