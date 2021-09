Muravera, avvio da grande 

Due derby su tre decisi allo scadere, un esordio assoluto da applausi pur senza punti e il gol di un figlio d'arte. Le sette squadre sarde in D hanno subito dato segnali dalla giornata inaugurale, e per cinque di loro è già vigilia: domani primo turno di Coppa Italia coi derby Carbonia-Lanusei (16.30 a Villamassargia a porte chiuse) Latte Dolce-Torres (20.30 al “Vanni Sanna”), poi Atletico Uri-Trastevere alle 15.

Il ribaltone

L'unica sarda vittoriosa è stata il Muravera, al termine di una gara combattutissima. I sarrabesi hanno fatto valere la classe e l'esperienza di Matteo Mancosu (rigore del 2-2) e Sergio Nurchi (non al 100%, è entrato a metà ripresa e ha conquistato il tiro dal dischetto per poi fare lo splendido 3-2 al 93'), per battere un ottimo Atletico Uri. «Tre punti d'oro», conferma il presidente Stefano Boi. «Non eravamo al meglio, come al solito usciremo tra fine ottobre e novembre. Faccio i complimenti all'Uri: una bella squadra che gioca bene ed è collaudata, di questo passo si salverà senza problemi. Il pari poteva stare stretto a loro, poi è entrato Nurchi che ha cambiato la partita. Col Latte Dolce per me vedremo qualcosa di bello, dopo una settimana di allenamenti». Francesco Loi ha anche recuperato Cadau e Vignati, altri due pilastri.

All'ultimo

Anche Arzachena-Lanusei si è risolta oltre il 90'. Smeraldini due volte avanti con la punta Luis Kacorri, già protagonista nella scorsa stagione, ma gli ospiti non hanno mai mollato e hanno risposto peraltro coi centrali di difesa. Il primo centro stagionale è di Mattia Ravanelli, figlio di Fabrizio: il padre era un grande attaccante, lui è difensore ma si è reso subito protagonista da goleador, prima di farsi espellere. Poi al 91' Alessio Lazazzera ha fissato il 2-2, che vale un buon punto in dieci: «Sono molto contento per il gol, non meritavamo la sconfitta per la prestazione», commenta il capitano. «Il gruppo è nuovo, da questo esordio si è già vista l'impronta del mister. Sono felice anche per la prima con la fascia». Per gli ogliastrini di Campolo altri due derby, col Carbonia domani e domenica a Ilbono con la Torres, nel ritorno da rivale del tecnico Alfonso Greco: «Farà piacere ritrovarlo, ho un buon rapporto con lui pur avendo giocato poco per problemi fisici», segnala Lazazzera che è pure un ex rossoblù.