Muravera, assalto ai playoff 

Assalto ai playoff. Allo stadio “Domenico Francioni” di Latina, il Muravera affronta oggi (fischio di inizio alle 16) i nerazzurri di casa, secondi della classe. L’incontro è valido per la ventisettesima giornata e a dirigerlo sarà Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore, coadiuvato da Federico Giovanardi di Terni e Gianmarco Cardinali di Perugia. L’obiettivo dei sarrabesi è quello di portare a casa punti pesanti che consentirebbero di avvicinare, in caso di pareggio, o di agganciare, nell’ipotesi di successo, la zona spareggi promozione. Intanto le autorità competenti hanno dato il via libera per ospitare allo stadio mille spettatori. Dopo tanto tempo, quindi, torna il pubblico. «Siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad incontrare», dice Loi, «ma anche delle nostre qualità e potenzialità che cercheremo di sfruttare. I ragazzi stanno facendo grandi cose. Sono cresciuti tantissimo sotto tutti i punti di vista. Stanno rendendo questo finale di stagione molto interessante».

La condizione

La squadra di Francesco Loi è reduce dall’ottima prova sul campo della Nocerina. È arrivata in questo finale di campionato con un’ottima condizione atletica confermata dalle prestazioni. Negli ultimi sette incontri ha perso una sola volta, con la capolista Monterosi, vinto tre volte (sempre in casa) e pareggiato in tre occasioni (sempre in gare esterne). In questo frangente di tempo ha fatto sicuramente meglio del Latina che ha ottenuto tre punti in meno (dodici contro nove). Avversario che però resta temibilissimo e che non vuole farsi sfuggire la seconda posizione. Nella scorsa stagione la sfida tra le queste due compagini terminò in parità (2-2). Nella gara di andata, giocata il tre marzo scorso, vinsero i laziali (all’epoca in testa alla classifica) grazie ad una rete di Di Renzo.

In 22 per il sogno

Il tecnico Loi, che ha convocato ventidue giocatori, dovrebbe confermare il modulo 4-4-2. In porta giocherà Vandelli. In difesa, da valutare le condizioni di Vignati che a Nocera ha dato forfait durante il riscaldamento. Anche Moi non è al meglio. Dovrebbe essere certa la presenza nel cuore del reparto difensivo di Legal che avrà al suo fianco uno tra Moi e Vignati. Esterni bassi a destra Kujabi, se non verrà avanzato a centrocampo, e sull’altra corsia Loi. Alternativa a Kujabi potrebbe essere Visconti. A centrocampo probabili le conferme di De Martis, Cadau, Geroni e Pinna. In attacco spazio a Virdis e Nurchi.

