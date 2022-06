Murales sugli edifici pubblici, sì al regolamento 

Street art contro gli atti vandalici. Il Comune dice sì all’arte nei muri della città, disegni, scritte e murales che potranno essere realizzati nel rispetto delle regole in spazi pubblici e privati, ma solo se autorizzati dall’amministrazione comunale. Per ora c’è il primo via libera alla bozza di regolamento nella commissione Attività produttive, in attesa che il documento venga definito dagli uffici dell’assessorato e approdi in Giunta per il sì definitivo con la mappa dei muri a disposizione degli artisti di strada. «Una forma d’arte moderna che va valorizzata», commenta il presidente della commissione Attività produttive Franco Tocco, «sarà un modo anche per abbellire la città, magari con disegni che ricordino la storia quartese, personaggi illustri ma anche le nostre tradizioni».

Le norme

Il documento di cinque pagine è stato votato in commissione nei giorni scorsi. Al centro del nuovo regolamento la cosiddetta “street art”: disegni, pitture, murales e installazioni in spazi pubblici. Una novità per Quartu, che cerca di regolamentare l’iniziativa per evitare graffiti selvaggi nelle facciate degli stabili comunali. «Un fenomeno culturale di grande rilevanza sociale, oltre che artistica», sottolinea Tocco. «Spesso viene confuso con la tendenza ad imbrattare i muri, ecco perché abbiamo deciso di mettere ordine attraverso un regolamento che consenta ai nostri giovani, ma non solo, di poter esprimere la loro arte, magari trasformando un muro anonimo in un bel dipinto, e dare un’identità a quella zona della città».

I confini

La definizione della mappa degli spazi da dedicare alla street art spetterà nel dettaglio alla Giunta. Per ora si parla di “muri d’arte” - spazi, di proprietà comunale, destinati alla realizzazione di progetti artistici legati a tematiche e personaggi di particolare interesse per l’amministrazione - e “muri liberi” - «riconoscibili, che potranno essere di proprietà pubblica o privata», viene specificato nella bozza di regolamento. Al di fuori dei muri d’arte e dei muri liberi, viene invece vietata ogni forma di espressione artistica.