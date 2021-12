Mura, rientro vincente 

Chi lo ha visto alla partenza ha sorriso, consapevole che la determinazione nel superare le difficoltà nell’atletica leggera può condurre lontano. Qualità che non manca a Giuseppe Mura, ieri vincitore della nona edizione della gara su strada “Giancarlo Corre con noi”, che al suo ritorno alle competizioni ha dominato i 9 chilometri e 600 metri di un appuntamento di rilievo dell’atletica sarda riservato ai fondisti al Colle San Michele di Cagliari.

Il tracciato

Quattro giri ricchi di salite in cui fare la differenza: Mura corre fluido, occhiali scuri in volto, braccia rilassate, ai piedi scarpe verde chiaro con striature color porpora che gli garantiscono la massima efficienza su un terreno non semplice. A tallonarlo c’è il caparbio maratoneta Roberto Melis, rappresentante della Cagliari Atletica Leggera, che per due giri gli sta affianco. Ma Mura, alfiere della Libertas Campidano, ha una marcia in più e grazie alla falcata costante fa il vuoto sulle erte teatro di tanti allenamenti, arrivando a guadagnare oltre un minuto su Melis, poi secondo all’arrivo seguito da Edoardo Cittadini. Procede senza voltarsi il trentatreenne di Samugheo, il ritmo tenuto è di circa 3’36” a chilometro, nei punti più agevoli scende anche sotto i 3’20”, con un buon controllo della azione di corsa, mai scomposta e sempre redditizia anche quando l’acido lattico si fa sentire.

Risurrezione

Mura, campione italiano Universitario sui 5.000 nel 2014, torna alla vittoria dopo anni complessi a causa di fastidi ai tendini d’Achille, dimostrando una buonissima condizione da cui ripartire per un 2022 che può rappresentare la sua seconda vita sportiva. «Ho ripreso ad allenarmi a settembre con il mio tecnico Giulio Muzzolon, che conobbi nel 2011», le sue parole. «Ho la fortuna essere in un gruppo di talento che mi motiva, formato da atleti come Gabriele Motzo e il giovane ottocentista Mattia Soi. Attualmente ci stiamo concentrando sul fondo, curiamo la palestra e qualche variazione di ritmo. L’obiettivo per il 2022 sono i 5.000 e i 10.000, il resto verrà da sé giorno dopo giorno». Tra le donne, la vittoria è andata ad Ambra Matta del Cagliari Marathon Club, mentre al secondo posto si è classificata Leonarda Cantara (Monte Acuto Marathon).