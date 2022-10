Mura: «Il Pd scelga di rappresentare chi è più in difficoltà» 

«Sì, il Pd non è un partito femminista. Non da oggi. Neppure nella sua parte femminile. Si è visto proprio sulle liste sarde: i colleghi eletti sono bravi e competenti, ma nessuna voce si è levata per dire che due capilista uomini era troppo».

Delusa, sì: non lo nega. Ma in politica la ruota gira: Romina Mura lo sa e aspetta la prossima battaglia. «L’amarezza c’è», dice la deputata uscente del Pd, non rieletta perché nell’Isola non è scattato il secondo seggio Dem alla Camera: «Poi però subentra la riflessione sui dati elettorali, che ci consegnano un Pd malato».

Niente da recriminare sulle scelte per le candidature?

«Beh, certo, da capolista sarei stata eletta. Ma non vorrei farne una questione personale».

Però i due capilista erano uomini, e il Pd nazionale ha eletto poche donne. Avete un problema di genere?

«Sì, il Pd non è un partito femminista. Non da oggi. Neppure nella sua parte femminile. Si è visto proprio sulle liste sarde: i colleghi eletti sono bravi e competenti, ma nessuna voce si è levata per dire che due capilista uomini era troppo».

Eppure Letta aveva iniziato imponendo due donne capigruppo in Parlamento.

«Ha provato a renderci un partito femminista, però si è fermato e ha preferito far emergere altre priorità, pur legittime. Adesso non voglio sempre finire a parlare di correnti...»

Con scelte diverse, sarebbe cambiato il risultato?

«Non ho la sfera di cristallo: certo, ha prevalso l’equilibrio tra le anime del partito. Ma credo che, qui come altrove, gli elettori ci abbiano punito perché non siamo stati coerenti con le cose che diciamo».

Su quali altri punti, oltre la questione di genere?

«Gran parte della società sta male, e molti sono politicamente disorientati. Magari delusi dal M5S, ma non si vedono difesi a sinistra. Eppure, le assicuro, senza il Pd il reddito di cittadinanza avrebbe traballato, col governo Draghi. Ma non siamo stati percepiti come quelli che ci credevano».

Perché, secondo lei?

«Magari perché alcuni di noi dicevano una cosa, altri ne dicevano un’altra. Chi sta peggio non ci vede come riferimento. Noi dobbiamo difendere di più quelle persone: non possiamo rappresentare tutti allo stesso modo. Oggi può essere povero anche chi ha un lavoro: e io credo che non si possa difendere allo stesso modo il lavoratore povero e la grande impresa che è responsabile della sua condizione».

Vuole un Pd più a sinistra?

«Sì, io sono una donna di sinistra. Non ho dubbi su chi dobbiamo tutelare: quei pezzi di società in difficoltà, le donne sottopagate, i giovani sfruttati negli stage. Al governo stavamo cercando di costruire questa agenda sociale».

Ma il messaggio non è passato. Avete sbagliato la comunicazione? O le alleanze?

«Se non hai un messaggio chiaro, il problema non è la comunicazione. Quanto alle alleanze, non è colpa di Letta: sfido chiunque a gestire quella situazione, tra le scelte del M5S e il dietrofront di Calenda».

Sta di fatto che il campo largo non c’è più. Lei chi sceglie, tra Terzo polo e M5S?

«Capovolgerei il ragionamento: anziché scegliere con chi stare, scegliamo prima chi siamo e chi rappresentiamo. Poi parleremo di alleanze».

Ma con una scelta in un senso o nell’altro, non viene meno l’idea stessa del Pd? Magari qualcuno andrà via.

«Il rischio c’è, ma va affrontato. Pur di stare tutti insieme, finiamo per stare nel mezzo. E non è più tempo».

Ora il congresso: Bonaccini, Schlein… chi la convince di più come nuovo leader?

«Iniziare dai nomi è il solito errore. Qualcuno vuole pure cambiare nome o simbolo: ma con un po’ di maquillage e mescolando i ruoli apicali le cose non migliorano. Noi siamo bravissimi a bruciare le leadership: perché non siamo più una comunità. Anche in campagna elettorale: non ci si può impegnare per il Pd solo se si è candidati. E io questo l’ho visto, anche in Sardegna».

A proposito: qui il Pd è da un anno in una situazione confusa, non si poteva evitare?

«Io l’avrei evitata facendo il congresso a novembre 2021, come previsto. È andata diversamente. Ora lo si faccia al più presto: se quello nazionale è a marzo, da noi lo anticiperei».

Lei è pronta a candidarsi per la segreteria?

«No guardi, io oggi sono andata nello studio di cui sono dipendente e dalla prossima settimana riprenderò il mio lavoro. Ovviamente continuerò a fare politica, nessuno si illuda di avermi fatta fuori» (ride) .

O forse correrà per la presidenza della Regione?

«Ogni volta che sono diventata qualcosa, lo ha deciso la comunità politica di cui facevo parte. Certo dirò la mia sia al congresso che sulla Regione».

In Sardegna comunque il campo largo resiste.

«Chiamiamolo campo progressista, che non ha portato bene. In questi anni ho lavorato bene col M5S, con Alessandra Todde c’è un bel rapporto personale. Sono parte importante dell’alleanza. Ma dovremo ragionare anche col Terzo polo, che qui in Sardegna non è così distante da noi».

E se il M5S volesse indicare il candidato presidente?

«Già nella mozione presentata per il congresso chiesi di sceglierlo con le primarie. I 5Stelle oggi sono nell’Isola il primo partito d’opposizione, hanno una classe dirigente che prima non c’era: se vorranno competere per la presidenza, non mi scandalizza. L’importante è che ciascuno di noi scelga badando agli interessi dell’Isola, e non alla certezza della propria collocazione».

