Mura, da via Podgora al ring e ritorno 

Non ha mai smesso di combattere Pierpaolo Mura e il pugilato per lui è ancora un faro che illumina il suo cammino. Un cammino non facile ma affrontato con orgoglio, per uno dei fiori all’occhiello del pugilato isolano, nato e cresciuto a San Michele in via Podgora. Per molti un quartiere difficile ma non per Pierpaolo che delle sfide non ha mai avuto timore.

I primi pugni e il collegio

Inizia a undici anni, nel 1981, accompagnato dal suo gemello Ignazio e dal fratello Roberto. Il pensiero a quei giorni non può che rivolgersi al suo grande maestro Luciano Foddi, scomparso a 72 anni il 10 giugno. «Devo tutto a Luciano, non solo sportivamente ma soprattutto dal punto di vista umano che è l’aspetto principale in una persona». Pierpaolo si emoziona nel parlare di una figura che per lui è stata non solamente un allenatore ma un secondo padre. «Prima della boxe sono stato cinque anni in collegio», racconta. «Quel periodo non fu semplice data l’età e il contesto. Ma nonostante ciò ho tratto il meglio da una esperienza che si è rivelata formativa».

Il palmares di Mura è pregevole: quattro titoli italiani tra i dilettanti,su 90 incontri 80 vittorie, una finale tra i professionisti ai Tricolori della seconda serie, 16 incontri di cui 8 vinti, convocazioni in nazionale con i Quattro Mori e la gente del suo rione da rendere fiera. Le figure che lo hanno seguito sono state tante e ognuna ha contribuito alla crescita di un uomo che della sua schiettezza ha fatto marchio di fabbrica. «Per me è stato fondamentale Giuseppe Tidu, grande pugile degli anni Ottanta e Novanta scomparso all’inizio del 2021: al di là dei suoi trionfi sportivi, su 28 incontri tra i professionisti ne vinse 24, vorrei che i più giovani conoscessero la sua umiltà e la sua generosità elementi che hanno permesso a me e ad altri esordienti di maturare». Dieci chilometri giornalieri, potenziamento, tecnica: la tana dei successi di Mura è stata la palestra “Karalis” in via Pasubio. «Andare lì significava respirare un clima sano: il pugilato ha salvato me e tanti altri dalle grinfie della droga che in quegli anni ha fatto perdere per strada molti ragazzi. Ragazzi che non hanno avuto la forza di resistere ai colpi bassi che la vita sferra».

I lavoro e le speranze

Pugilato ma non solo: Mura ha lavorato come barista, poi al mercato, infine come parcheggiatore all’ippodromo. Col tempo si è avvicinato al taoismo e alla storia, con particolare interesse per l’Olocausto e Liliana Segre. Di recente è tornato sul ring per gli incontri di “Gym Box” dove ha conquistato il titolo regionale in una attività amatoriale dove il benessere psicofisico ha la priorità. Sogni nel cassetto? «Allenare i giovani: spero che la federazione dia agevolazioni per gli ex pugili medagliati affinché possano prendere l’attestato da tecnici. Il costo è di 350 euro, una cifra che non tutti possono permettersi. Il pugilato non è dare pugni ma imparare a difendersi: un tecnico prima di fare andare al sacco un ragazzo deve entrare nella sua testa e fargli capire che la nobile arte è tale quando ti rende un uomo maturo e sincero».

