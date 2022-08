Muore tre mesi dopo l’incidente 

Il ricovero due mesi e mezzo fa dopo essere stato investito da un’auto, l’intervento chirurgico, la degenza in ospedale. Poi all’improvviso il peggioramento delle condizioni lunedì mattina, giorno di Ferragosto, e la sera successiva, il 16, la morte. Sulla fine di Gianfranco Marongiu, 65 anni, di Teulada, da 24 ore indagano la Procura e i carabinieri dopo la presentazione in caserma a Iglesias di una denuncia da parte del fratello della vittima. Oggi il pubblico ministero Diana Lecca, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti, affiderà l’incarico per eseguire l’autopsia e chiarire le cause del decesso. Sarà presente l’avvocato Gianfranco Trullu, incaricato dalla famiglia Marfongiu di seguire dal punto di vista giudiziario una vicenda dai contorni al momento poco chiari.

Investito

L’episodio dal quale tutto avrebbe avuto origine, in attesa delle verifiche investigative che confermino o smentiscano questa ipotesi, è accaduto il 24 maggio nel centro del paese. Marongiu stava camminando lungo via Sulis e aveva cominciato ad attraversare all’altezza dell’incrocio con via Canonico Murgia quando un veicolo che procedeva in retromarcia lo aveva colpito e sbilanciato facendolo cadere a terra. L’uomo aveva battuto la testa al suolo e subito «fratture multiple facciali», secondo quanto riportato nella denuncia. I soccorritori inviati dal 118 lo avevano caricato a bordo dell’ambulanza per trasportarlo d’urgenza all’ospedale Sirai di Carbonia, dove è rimasto sino al giorno seguente prima di essere trasferito al Santissima Trinità di Cagliari nell’unità di Terapia intensiva e per essere sottoposto a un intervento nel reparto di chirurgia Maxillo facciale.

In tre ospedali

Poi, trascorso il periodo di degenza, il 10 giugno era stato portato all’ospedale Cto di Iglesias, quindi il 4 agosto all’ambulatorio di broncoscopia del Businco di Cagliari e poi di nuovo al Centro traumatologico sulcitano. Alcuni giorni fa il personale sanitario sarebbe stato costretto a intubarlo, pare a causa di una possibile infezione. Poi lunedì il peggioramento improvviso delle condizioni di salute, precipitate sino a provocarne il decesso martedì pomeriggio. I familiari, avvertiti alle 17 dal medico di turno, hanno cercato di capire cosa fosse accaduto e poi, sentito l’avvocato Trullu, sono andati in caserma per presentare una denuncia e chiedere che l’autorità giudiziaria chiarisca le cause della morte. Ieri il legale ha varcato la soglia del Tribunale per parlare col pubblico ministero di turno: il magistrato ha aperto un’indagine e oggi affiderà a un medico legale il compito di eseguire l’esame necroscopico.