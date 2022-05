Muore poche ore dopo il fratello 

I compaesani li descrivono come una famiglia onesta, di lavoratori instancabili. Zia Assunta era molto religiosa ed era un’assidua frequentatrice della chiesa. Anche le altre due sorelle non si erano mai sposate e conoscevano tanti aneddoti su Gairo e le sue tradizioni. Assunta era la meno loquace, una donna riservata. Zio Pietro tra i suoi interessi coltivava anche quello per la politica. I due avevano vissuto prima a Gairo vecchio per poi trasferirsi negli anni a venire nel nuovo abitato, stessa sorte degli altri gairesi dopo l’alluvione del 1951.

Pietro Scattu aveva lavorato sempre come pastore. Tutta la sua famiglia era dedita all’allevamento. Assunta non si era mai sposata, era la più grande di tre sorelle e si era dedicata alla casa, ai lavori nei campi e alla cura dei suoi familiari. Negli ultimi anni i due fratelli vivevano insieme, accuditi dalla moglie di Pietro.

Sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Pietro e Assunta Scattu, fratello e sorella. Lui aveva 94 anni, lei 100. Pietro si è spento nella serata di martedì mentre Assunta è deceduta ieri. Il dolore è stato troppo forte, anche per una quercia di cent’anni. Sono andati via insieme, lasciando un grande vuoto. Erano gli ultimi di una famiglia di superlongevi. Paolino Scattu, nato nel 1909 a Gairo, morto ad Arzana, si era spento a 105 primavere.

Lavoro e chiesa

Cordoglio

La morte dei due fratelli a così poca distanza di tempo ha lasciato sorpresi un po’ tutti. Anche il primo cittadino di Gairo Sergio Lorrai ha espresso profondo cordoglio da parte di tutta l’amministrazione comunale. In tanti anche sui social network si sono uniti al dolore della comunità colpita dal lutto. «A distanza di poche ore l'uno dall'altra Gairo perde due memorie storiche, la saggezza e i ricordi che solo chi ha vissuto a lungo e a pieno può maturare – ha detto il sindaco - si dice che certi legami terreni non possano essere spezzati neanche dalla morte. Zio Pietro e zia Assunta, riposate in pace». Lorrai li aveva incontrati di recente in occasione del compleanno di zia Assunta, il centesimo. Insieme nella vita e anche nell’ultimo viaggio terreno. I funerali dei due fratelli si terranno questo pomeriggio, alle 16.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Elena Imperatrice. La messa sarà celebrata dal parroco don Roberto Corongiu. In tanti potranno dare ai due fratelli l’ultimo saluto.

