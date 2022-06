Muore per la puntura di zecca 

La zecca killer ha ucciso Maria Lai. Dopo sei giorni di agonia, il cuore della casalinga di 68 anni, di Ulassai, si è fermato per sempre ieri mattina. La donna era ricoverata da martedì scorso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei dove i medici hanno provato a salvarle la vita. Invano. Le conseguenze provocate dalla puntura dell’insetto, che l’ha pizzicata nei giorni precedenti il ricovero probabilmente nella campagna di famiglia dove la signora era solita recarsi, si sono rivelate devastanti.

La tragedia

Quella febbre che si è manifestata nei giorni successivi al rinvenimento della zecca sulla cute era il sintomo che l’organismo stava cercando di controllare un fenomeno anomalo. Maria Lai ha accusato i classici sintomi influenzali, un malessere generale evidentemente conseguenza dell’iniezione trasmessa dall’insetto. Febbre, dolori articolari e mal di testa che si è trascinata fino a martedì, quando la signora è stata trasportata al Nostra Signora della Mercede dove è arrivata vigile e cosciente. Terminati i controlli in Pronto soccorso, il personale sanitario ha trasferito la paziente in Rianimazione. I medici le hanno diagnosticato una Cid, coagulazione intravascolare disseminata con compromissione multiorgano dovuta all’infezione iperacuta causata da una rickettsiosi, normalmente riconducibile alla puntura di zecca. Il quadro clinico è peggiorato costantemente e ieri mattina Maria Lai ha smesso di vivere. In Ogliastra sono diverse le segnalazioni di elevata concentrazione di zecche. Alcune zone, in particolare dove la vegetazione risulta poco curata, ne sono letteralmente invase. Circa cinquemila casi sono segnalati ogni anno in Europa.

Dramma

I sintomi includono manifestazioni influenzali, febbre alta, forte mal di testa, nausea, vomito e mal di schiena. La malattia infetta il sistema nervoso centrale in circa il 30 per cento dei casi, il che può portare a paralisi e nel 1-2 per cento dei casi alla morte. In questa fascia è da ascrivere la vicenda di Maria Lai, alla quale oggi alle 18, nella chiesa di Sant’Antioco, la comunità di Ulassai si fermerà per dare l’estremo saluto stringendosi al dolore dei familiari.