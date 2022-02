Muore in Rsa, salma sequestrata 

La Procura di Lanusei ha aperto un fascicolo per accertare le cause della morte di Paola De Cristofaro, origini siciliane ma trapiantata a Tertenia, scomparsa nella notte tra lunedì e ieri a 54 anni mentre era ospite della Rsa di Arbatax. Un decesso con qualche ombra, almeno secondo i familiari della donna che proprio per chiarire l’origine della morte hanno presentato una denuncia ai carabinieri della compagnia di Jerzu. Denuncia che ha spinto il magistrato inquirente ad aprire un fascicolo per omicidio colposo senza alcuna iscrizione nel registro degli indagati e a porre sotto sequestro cautelativo la salma della donna, trasferita all’obitorio di Lanusei dove dovrebbe essere sottoposta ad autopsia.

Il fatto

Paola De Cristofaro era ospite della Rsa da alcuni mesi. Era stata trasferita nella struttura di viale Europa per ricevere l’assistenza necessaria dopo che, in precedenza, era stata colpita da aneurisma cerebrale. Le condizioni della paziente si sono aggravate e la signora si è spenta nel cuore della notte. I familiari si sono rivolti ai carabinieri presentando una denuncia che è piombata subito sul tavolo del magistrato di turno. Ieri mattina è stato disposto il sequestro della salma che, nel pomeriggio, è stata trasportata nella sala settoria dell’ospedale Nostra Signora della Mercede, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Possibile che oggi il titolare dell’inchiesta affidi l’esame autoptico al medico legale. Il professionista dovrà fornire le prime risposte sulle cause del decesso della donna, che da anni si era stabilita a Tertenia dove aveva messo su famiglia.

L’inchiesta

Come da prassi in questi casi, la Procura ha istruito un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo contro ignoti. Nessun nome è stato iscritto sul registro degli indagati. Si tratta quindi di un atto dovuto, in attesa dell’esito della perizia necroscopica. I risultati saranno subito trasmessi al magistrato. Per oggi è attesa una dichiarazione da parte dei referenti della Rsa.