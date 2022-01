Muore in casa, trovato dopo giorni 

Da giorni, nessuno aveva più notato il pensionato nel palazzo o nel vicinato. Difficile dire se poteva essere salvato o meno. L’uomo, originario di Escalaplano, viveva solo e per giorni evidentemente nessuno lo ha cercato: la sua assenza non ha destato sospetti. La salma è stata trasferita su disposizione del magistrato all’obitorio del cimitero di Quartu e da lì sarà consegnata alla famiglia per i funerali che dovrebbero svolgersi oggi o domani. Il magistrato non ha ritenuto opportuno disporre la perizia necroscopica sulla salma, ritenendo quindi sufficienti le conclusioni del medico della Asl.

Dramma della solitudine a Quartu: un pensionato di 65 è stato trovato cadavere ieri mattina nella sua abitazione di un appartamento al sesto piano di via Irlanda, nel quartiere di Pitz’e Serra. Secondo gli accertamenti del medico della Asl, la morte risalirebbe ad alcuni giorni. L’uomo sarebbe stato ucciso da un malore, probabilmente un infarto.

Nessun giallo dunque: indagini avviate e subito chiuse dai carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu, arrivati sul posto dopo la segnalazione dei Vigili del fuoco, a loro volta messi in allarme dall’amministratore del condominio del palazzo.

Scomparso da giorni

La scoperta

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, verso le 12.30, quando una telefonata, ha messo in allarme i Vigili del fuoco. Alcuni vicini sentivano un forte odore provenire dall’appartamento del pensionato che nessuno vedeva ormai da giorni. I pompieri subito arrivati, hanno forzato la porta dell’appartamento facendo la macabra scoperta. L’uomo era riverso per terra, quasi irriconoscibile perché il suo corpo era ormai in avanzato stato di decomposizione.

Le indagini

A quel punto sono subito arrivati un medico della Asl e i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile di via Milano che su disposizione del magistrato di turno in Procura, hanno effettuato un accurato sopralluogo all’interno dell’appartamento: nessuna traccia di violenza, tutto era in ordine, nessuna finestra era stata forzata.

L’esame sulla salma da parte del medico ha poi eliminato ogni labile dubbio. A uccidere l’uomo è stato quasi certamente un malore. Una fine in solitudine durante i giorni di festa. Nessuno nel palazzo si era accorto di nulla, ieri qualcuno ha iniziato ad avvertire un odore molto forte arrivare dall’appartamento del 65nne: si è così deciso di avvertire il capo condomino che ha allertato i Vigili del fuoco e i carabinieri che coordinati dal capitano Gianni Russo, hanno effettuato i rilievi. Due ore dopo la salma è stata messa a disposizione della famiglia.

