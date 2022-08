Muore in casa, trovato dopo 10 giorni  

Lo hanno trovato in casa, morto almeno da dieci giorni. I vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso facendo la macabra scoperta con i vigili urbani. La salma è stata recuperata nel primo pomeriggio e trasferita al cimitero di Monserrato dove oggi verranno effettuati gli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia. L’ipotesi più concreta è quella del dramma della solitudine. Una morte naturale insomma provocata da un malore. L’uomo è stato trovato riverso per terra sulla cucina: si chiamava Paolo Locci e aveva 80 anni. Abitava da solo in via Boezio. I familiari vivono in Germania.

La scoperta

A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa che non lo vedeva da giorni. Ha chiamato i vigili urbani che si sono subito precipitati nella casa indicata. La porta di ingresso era chiusa, da qui la necessità di ricorrere ai vigili del fuoco che hanno sfondato la porta, facendo ingresso all’interno dell’abitazione assieme agli agenti: così è stata fatta la macabra scoperta. Il pensionato era sul pavimento. Morto da almeno 10 giorni, forse da 15.

Tutto è iniziato verso le 13 con la telefonata di un cittadino alla Polizia locale di Monserrato. Dopo pochi minuti, una pattuglia era già sul posto, trovando però la porta di ingresso e le finestre accuratamente chiuse. Da tempo i vicini non lo vedevano in strada, né rientrare o uscire di casa. I dubbi sono stati immediati. Si è così pensato di vederci chiaro: da qui l’intervento chiesto ai vigili del fuoco, arrivati con una squadra. In un attimo, la porta è stata forzata e aperta. Quindi la visita delle stanze, col ritrovamento del corpo. Attorno tutto in ordine, nessuna traccia di violenza o di aggressione. E, poi tutto accuratamente chiuso dall’interno. Sul posto anche un medico della Asl. È stata la Polizia locale a informare subito il magistrato che ha disposto la rimozione del corpo (ormai in precarie condizioni) e il suo trasferimento all’obitorio di Monserrato per i necessari accertamenti: si tratterebbe di una morte naturale.

Il ricordo