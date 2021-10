Muore in casa, gioco erotico fatale? 

Le indagini sono coordinate dai carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile che agiscono sotto le strette direttive del capitano Gianni Russo. I militari mantengono uno strettissimo riserbo. Le forze dell’ordine stanno cercando di verificare se l’uomo era da solo o in compagnia al momento della morte. Gli accertamenti sono andati avanti per tutta la giornata anche alla ricerca di qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell’economia delle indagini. Sembra che l’uomo sia stato trovato supino a terra, senza alcuna ferita che possa fare pensare ad una morte violenta. La tesi più attendibile sarebbe quella dell’arresto cardiaco. I carabinieri avrebbero sequestrato anche alcuni oggetti, attendendo ora l’esito della perizia necroscopica disposta dal magistrato inquirente.

Giallo sulla morte di un pensionato di 60 anni, trovato cadavere nella sua abitazione forse – ma per ora è solo un’ipotesi – durante un gioco erotico estremo. Le indagini puntano a chiarire questo aspetto ma soprattutto se, al momento della tragedia, ci fosse con lui qualcuno che si è poi allontanato senza dare l'allarme.

L'allarme

A fare la macabra scoperta è stata la convivente dell'uomo, uscita di casa qualche ora prima, che ha subito chiamato i carabinieri. Sul posto è arrivato anche il medico legale: la morte, secondo le prime risultanze, sarebbe stata provocata da un collasso. Nella stanza sarebbe stato però sequestrato del materiale che parrebbe avallare l'ipotesi che il decesso sia legato a una qualche pratica erotica particolare anche se in merito gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo. Resta comprensibilmente segreto anche il nome della vittima e della sua residenza. La salma, su disposizione del magistrato, è stata trasferita all’Istituto di medicina legale dove stamattina o al più tardi domani dovrebbe essere effettuata l'autopsia affidata al professor Roberto Demontis e alla sua equipe, ieri impegnati nell’omicidio di Teulada.

Le indagini

Le indagini sono coordinate dai carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile che agiscono sotto le strette direttive del capitano Gianni Russo. I militari mantengono uno strettissimo riserbo. Le forze dell’ordine stanno cercando di verificare se l’uomo era da solo o in compagnia al momento della morte. Gli accertamenti sono andati avanti per tutta la giornata anche alla ricerca di qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell’economia delle indagini. Sembra che l’uomo sia stato trovato supino a terra, senza alcuna ferita che possa fare pensare ad una morte violenta. La tesi più attendibile sarebbe quella dell’arresto cardiaco. I carabinieri avrebbero sequestrato anche alcuni oggetti, attendendo ora l’esito della perizia necroscopica disposta dal magistrato inquirente.

I soccorsi

La tragedia risale a mercoledì. La convivente della vittima sarebbe tornata a casa dal lavoro nel primo pomeriggio, facendo la macabra scoperta: l’uomo era per terra all’interno dell’abitazione. Comprensibile lo spavento con immediate chiamate ai carabinieri della Compagnia di Quartu, arrivati in pochissimi minuti con una pattuglia che stava facendo servizio in un punto della città non lontano dal luogo della tragedia.

L’uomo non dava più segni di vita. Il magistrato di turno in Procura immediatamente informato ha disposto un primo sopralluogo del medico legale Roberto Demontis, arrivato poco dopo sul posto. Sono così scattati i primi accertamenti con la decisione poi di trasferire la salma all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato. Sono emersi dei dubbi sulla morte dell’uomo, anche se è subito apparsa plausibile l’ipotesi dell’arresto cardiaco. All’uscita dall’abitazione nessuno ha parlato. Silenzio assoluto. Poi l’arrivo del carro funebre e il trasferimento della salma a Monserrato.

Nuovi accertamenti

Ieri mattina sono scattati nuovi accertamenti con i carabinieri di Quartu che avrebbero concentrato il loro lavoro soprattutto per verificare se si sia di fronte a una morte improvvisa in solitudine oppure se da quella casa qualcuno si sia precipitosamente allontanato non appena il pensionato si è sentito male, senza prestargli soccorso. Tutte ipotesi da vagliare. Nessuno tra i vicini si sarebbe accorto di nulla. I carabinieri hanno comunque interrogato alcune persone e non è improbabile un nuovo sopralluogo nell’abitazione della vittima. Ma tutto potrà essere presto chiarito dall’esito degli accertamenti programmati per le prossime ore.

