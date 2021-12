Muore dopo una caduta in centro 

Inutili i soccorsi, prima portati dalle persone che hanno assistito alla scena, poi dai sanitari accorsi dopo l’allarme: per Angelo Gabbia, pensionato 85enne di Sant’Antioco, tornato in paese una quindicina di anni fa dopo tantissimo tempo trascorso fuori da emigrato, non c’è stato nulla da fare. A determinarne il decesso sarebbero state le terribili ferite al volto riportate nella caduta rovinosa causata, pare da un malore improvviso: l’impatto con la pavimentazione lo ha tramortito senza concedergli la possibilità di riprendere i sensi e di fatto ha ridotto notevolmente le possibilità dei soccorritori di intervenire per il malore. Il dramma è avvenuto in piazza Umberto, cuore della cittadina lagunare. Da tempo Angelo Gabbia, in considerazione delle sue condizioni di salute non più ottimali, era assistito da una badante. E, clima permettendo, non rinunciava alla passeggiata abituale. Come ieri mattina.

Era uscito di casa per una passeggiata approfittando della bella giornata di sole, avrebbe dovuto incontrare gli amici, scambiare due chiacchiere. Ma la sua mattinata spensierata si è trasformata in tragedia: ha avuto un malessere, è caduto picchiando con violenza il viso vicino a una fioriera ed è morto.

Il dramma

Inutili i soccorsi, prima portati dalle persone che hanno assistito alla scena, poi dai sanitari accorsi dopo l’allarme: per Angelo Gabbia, pensionato 85enne di Sant’Antioco, tornato in paese una quindicina di anni fa dopo tantissimo tempo trascorso fuori da emigrato, non c’è stato nulla da fare. A determinarne il decesso sarebbero state le terribili ferite al volto riportate nella caduta rovinosa causata, pare da un malore improvviso: l’impatto con la pavimentazione lo ha tramortito senza concedergli la possibilità di riprendere i sensi e di fatto ha ridotto notevolmente le possibilità dei soccorritori di intervenire per il malore. Il dramma è avvenuto in piazza Umberto, cuore della cittadina lagunare. Da tempo Angelo Gabbia, in considerazione delle sue condizioni di salute non più ottimali, era assistito da una badante. E, clima permettendo, non rinunciava alla passeggiata abituale. Come ieri mattina.

La caduta

Mentre era nei pressi di un fioriera il pensionato avrebbe avuto un malore che avrebbe causato la caduta: avrebbe colpito pesantemente la testa forse prima sulla fioriera e poi sul pavimento. Alla scena hanno assistito diversi passanti e nella piazza è calata la disperazione. Le prime persone che sono accorse hanno notato sul volto del pensionato notevoli ferite e abbondante perdita di sangue. Poi sul posto sono sopraggiunti i vigili urbani (sono stati incaricati dei rilievi), la protezione civile AssoSulcis e un’ambulanza medicalizzata: letali le lesioni cui sommare il malessere (forse di origine cardiaca) subito pochi istanti prima della terribile caduta. In tarda mattinata il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai suoi tre figli.

Il cordoglio

Comune, tramite il sindaco Ignazio Locci, ha espresso «cordoglio per l’accaduto». Angelo Gabbia era ritornato a Sant’Antioco una quindicina di anni fa per godersi il vitalizio guadagnato con una vita di duro lavoro e sacrificio nel milanese. Vedovo da una decina di anni, prima di andare in pensione era commerciante nel settore dei mobili. I funerali sono previsti domani.

